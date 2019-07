Spevák Stevie Wonder dočasne preruší svoje vystúpenia, čaká ho operácia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2019 (Webnoviny.sk) - Americký spevák a hudobník Stevie Wonder oznámil, že dočasne preruší svoje vystúpenia, pretože plánuje na jeseň podstúpiť transplantáciu obličky. Šesťdesiatdeväťročný Wonder o tom informoval počas koncertu v londýnskom Hyde Parku."Odohrám ešte tri koncerty a potom si dám pauzu. Idem na operáciu. Koncom septembra tohto roka mi budú transplantovať obličku," uviedol spevák. Ako dodal, týmto vyhlásením chce zabrániť fámam a uistiť svojich fanúšikov, že bude v poriadku.Stevie Wonder, vlastným menom Stevland Hardaway Morris, vydal prvý album The Jazz Soul Of Little Stevie v roku 1962. Zatiaľ poslednú štúdiovku A Time To Love uviedol na trh v októbri 2005. Medzi jeho najznámejšie single patria napríklad Superstition, Sir Duke, You Are The Sunshine Of My Life, I Just Called To Say I Love You, Ebony And Ivory (feat. Paul McCartney ), Part-Time Lover alebo You Haven't Done Nothin'.Na konte má 25 cien Grammy, pričom americká Národná akadémia nahrávacích umení a vied mu udelila aj Grammy za celoživotný prínos. Je držiteľom Oscara, Zlatého glóbusu, členom Rock'n'rollovej a tiež Skladateľskej siene slávy. Americký magazín Rolling Stone ho zaradil na 9. miesto v rebríčku 100 najlepších spevákov všetkých čias.