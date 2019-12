SPF dosiahol za rok 2018 kladný hospodársky výsledok

Ilustračná snímka. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Bratislava 4. decembra (TASR) - Slovenský pozemkový fond (SPF) dosiahol vlani kladný hospodársky výsledok vo výške 13,82 milióna eur. Vyplýva to z Návrhu rozdelenia hospodárskeho výsledku SPF za rok 2018, ktorý v stredu schválil vládny kabinet.Na kladnom hospodárskom výsledku fondu sa podľa predkladateľa materiálu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v rozhodujúcej miere podieľala najmä maximálna hospodárnosť na strane kapitálových a bežných výdavkov, nezrealizované verejné obstarávanie nových informačných systémov, ako aj vysoké plnenie rozpočtovaných príjmov z prenajatých pozemkov a z predaja fondom spravovaných pozemkov.SPF navrhuje uvedený hospodársky výsledok za rok 2018 rozdeliť tak, aby 6,72 milióna eur išlo do rezervného fondu SPF na financovanie zabezpečenia pozemkových úprav, 1,5 milióna eur smerovalo pre kapitolu MPRV na financovanie zabezpečenia projektov pozemkových úprav, ďalej 3 milióny eur išli pre kapitolu MPRV na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov a 2,60 milióna eur do rezervného fondu SPF na rekonštrukciu jeho administratívnych budov.SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, predávať pozemky, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.