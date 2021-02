Špirko: Je nevyhnutné, aby sa špeciálna prokuratúra transformovala na modernú a efektívnu prokuratúru

Koncept riadenia a rozvoja špeciálnej prokuratúry

... pôsobí v rezort prokuratúry viac ako 20 rokov a prokurátorom ÚŠP na Odbore ekonomickej kriminality je od roku 2013. Na post špeciálneho prokurátora ho navrhol poslanec parlamentu Dominik Drdul (OĽaNO).



Prokurátor Vasiľ Špirko, ktorý pôvodne dozoroval vyšetrovanie bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka v kauze Ladislava Bašternáka, čelil opakovaným obvineniam. V roku 2017 aj v roku 2016 čelil obvineniu z prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa. V tejto súvislosti mal Špirko podať trestné oznámenie na Roberta Kaliňáka za snahu o diskreditáciu jeho osoby.



Do konfliktu sa Špirko dostal aj s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom, ktorý na neho podal aj návrh na disciplinárnej konanie. Špirko totiž verejne vystúpil pred novinármi s podozreniami voči exministrom Kaliňákovi a Jánovi Počiatkovi, a tým údajne porušil interné predpisy generálnej prokuratúry.



1.2.2021 - Je nevyhnutné, aby sa špeciálna prokuratúra po viac ako 16 rokoch transformovala na modernú a efektívnu prokuratúru.Myslí si to kandidát na voľbu do funkcie špeciálneho prokurátora Vasiľ Špirko. Uviedol to v dokumente, ktorý je zverejnený na stránke Národnej rady SR.Špirko je presvedčený, že je tiež nevyhnutné vysporiadať sa s historicky závažnými kauzami, ktoré dlhodobo traumatizujú spoločnosť, alebo boli ukončené spôsobom, ktorý vyvoláva pochybnosti.Podľa Špirka posilňovať dôveru v špeciálnu prokuratúru je možné iba cez jej rozhodnutia. Tie by mali byť prijaté v primeranej lehote a byť náležite odôvodnené a zrozumiteľné.„Rovnako tak z rozhodnutia musí jednoznačne vyplývať, že rozhodujúcim činiteľom pre vydanie konkrétneho rozhodnutia prokurátora je dôsledné aplikovanie právny noriem, dôkazy zabezpečené zákonným spôsobom a nie osoba obvineného, poškodeného, politická príslušnosť, vyjadrenia politikov, či snaha zapáčiť sa médiám,“ pokračoval Špirko.Uchádzač o post špeciálneho prokurátora tiež predložil koncept riadenia a rozvoja špeciálnej prokuratúry. Podľa neho by mali prokuratúru tvoriť dva odbory, a to Odbor všeobecnej kriminality, ktorý by zahŕňal úsek organizovaného zločinu, terorizmu, medzinárodnej kriminality a extrémistickej kriminality, a Odbor ekonomickej kriminality. Ten by bol okrem ekonomickej kriminality rozšírený aj o úsek korupcie.Špirko tiež v organizačnej štruktúre navrhuje Úsek Európskej prokuratúry a oddelenie vyšetrovania. Práve oddelenie vyšetrovania považuje kandidát za jeden z kľúčových prvkov celej jeho koncepcie.„Základným ideovým východiskom je, že špeciálna prokuratúra nemôže byť závislá od pomerov v partnerskej policajnej zložky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Udalosti posledných mesiacov ukazujú na to, že práve na tomto orgáne dlhodobo dochádzalo k rozsiahlemu zneužívaniu moci zo strany veľkého počtu vedúcich funkcionárov na všetkých podstatných úsekoch riadenia, ktorí neprípustným spôsobom ovplyvňovali riadny chod vyšetrovania jednotlivých trestných vecí,“ vysvetlil Špirko.Oddelenie by teda zabezpečovalo vyšetrovania tých trestných vecí, ktoré by určil špeciálny prokurátor podľa potrieb jednotlivých zložiek ÚŠP, pričom by sa jednalo o skladbu policajtov, ktorí by pochádzali z viacerých odborov NAKA.Okrem iného by chcel Špirko zlepšiť komunikáciu s verejnosťou a spoluprácu s políciou, vytvoriť evidenciu rozhodnutí, ktorá by slúžila na analýzu sudmi vytýkaných pochybení alebo dôsledne vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť voči prokurátorom. Ďalej je tiež podľa Špirka dôležité nevyhnutne doplniť poddimenzovaný počet prokurátorov a kontinuálne obsadzovať voľné miesta.