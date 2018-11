Špirko sa dozvedel o kapitánskom céčku pred zápasom: Nečakal som to

Na snímke vľavo Rastislav Špirko (Slovensko) a vpravo Maxim Kazakov (Rusko) v zápase hokejového turnaja o Nemecký pohár Slovensko - Rusko 10. novembra 2018 v Krefelde. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Krefeld 10. novembra (TASR) - Rastislav Špirko si neužil úlohu kapitána slovenskej hokejovej reprezentácie podľa svojich predstáv. Aj keď dostal na dres kapitánske "Céčko" len tesne pred zápasom, svojej úlohy sa nezľakol a snažil sa v kabíne nabudiť atmosféru na víťazstvo. To nakoniec nevyšlo, slovenskí hokejisti síce zlepšili výkon v porovnaní s prvým zápasom na Nemeckom pohári, no aj Rusom podľahli tesne o gól 1:2.Špirko sa dozvedel, že bude kapitán až po tom, ako tréneri rozhodli, že do duelu pre menšie problémy nezasiahne Michal Sersen.povedal po stretnutí.Slováci hrali do druhej polovice druhej tretiny s mladým výberom Ruska z KHL vyrovnaný duel, no potom sa vplyvom častých vylúčení a chýb dostali pod tlak. Tréner Craig Ramsay si v závere prostredného dejstva vypýtal oddychový čas najmä pre to, že po dlhom striedaní prišlo zakázané uvoľnenie, no aj aby svojich zverencov opäť nabudil.uviedol Špirko.Rozhodujúci gól prišiel v úvode tretej časti, keď sa v presilovke presadil Konstantin Okulov. Slováci majú na konte dve prehry a v záverečnom vystúpení na turnaji v Krefelde v nedeľu o 14.30 h sa pobijú s domácim výberom o konečné tretie miesto. Napriek tomu, že si nezahrajú o titul, odhodlanie ani motivácia neklesajú a chcú jednoznačne vyhrať.dodal Špirko.