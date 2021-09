Spišiak nechce byť znovu policajným prezidentom. Nechám mladších, nech riešia problémy, hovorí

Problémy nech riešia mladší

Šátek skritizoval systém výberu šéfa polície

Na výber mali zo štyroch kandidátov

Proti Kovaříkovi vzniesli obvinenie

3.9.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak nechce byť znovu na čele polície. Pre agentúru SITA Spišiak povedal, že priestor by mali dostať mladší záujemcovia. Teraz je poradcom ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).Súčasný policajný prezident Peter Kovařík sa funkcie vzdal pre obvinenie po prerušení zákroku policajnej inšpekcie.„Už som to robil. Nechám mladších, nech riešia problémy,“ povedal Spišiak. Na čele policajného zboru bol v čase vlády Ivety Radičovej v rokoch 2010 – 2012. Spišiak hovorí, že nemá žiadny tip, kto by mohol byť novým šéfom polície.„Nech sa prihlási každý, kto spĺňa zákonom stanovené podmienky a má chuť. Práve v takýchto vypätých situáciách sa ukáže, kto má guráž a kto chce niečo urobiť a nielen vyčkávať, keď bude situácia stabilizovaná a potom si len užívať funkciu,“ priblížil Spišiak.Bývalý šéf Úradu boja proti korupcii Jozef Šátek na otázku, či sa nájdu kandidáti na policajného prezidenta po tom, čo v polícii panuje napätie, odpovedal, že šanca tu je.„Určite sa nájdu ľudia, čo chcú zmeniť veci a je jasné, že sú tam aj veľmi silní karieristi,“ uviedol pre agentúru SITA.Šátek kritizoval spôsob výberu policajného prezidenta. „Nemalo by to byť tak, že sa môže prihlásiť nejaký okresný riaditeľ, ktorý nikdy nepracoval vo vyšších funkciách, nemá všeobecný rozhľad, kontakty, osobné poznanie a autoritu v polícii. Tento systém výberu nemôže vygenerovať dobrého policajného prezidenta,“ vyhlásil.Minulý rok sa prihlásili do výberového konania štyria kandidáti. Komisia na ministerstve vnútra napokon odporučila dvoch. Teraz končiaceho policajného prezidenta a Štefana Hamrana, veliteľa útvaru osobitného určenia policajného prezídia.Následne obidvaja kandidáta prešli vypočutím vo výbore Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Ten odporučil ministrovi vnútra vymenovať len jedného kandidáta, dnes obvineného policajného prezidenta Petra Kovaříka. Minister Mikulec ho vymenoval na čelo polície tento rok 28. januára.Súčasný policajný prezident skončí vo funkcii k 15. septembru. Krajská prokuratúra Bratislava vzniesla 26. augusta proti nemu obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.Policajný prezident mal podľa prokuratúry zmariť prebiehajúci zásah zadržania, ako aj vykonanie nasledovných trestno-procesných úkonov s obvinenými Matejom Zemanom