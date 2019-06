Spisovateľ a textár Boris Filan má 70 rokov

BORIS FILAN, archívna snímka. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 30. júna (TASR) - Spisovateľ, dramaturg, scenárista, textár a vášnivý cestovateľ Boris Filan v nedeľu 30. júna oslávi 70. narodeniny.Držiteľ Krištáľového krídla za publicistiku a literatúru (2010) sa autorsky podieľal na televíznej talkshow Gala Borisa Filana, reláciách Ligapasáž a Cesta okolo seba. V slovenskom éteri vysiela populárnu Pálenicu, program pre tých, ktorým to páli.Boris Filan sa narodil 30. júna 1949 v Bratislave. Jeho otec Ľudovít Filan patril k popredným slovenským režisérom a scenáristom 60. a 70. rokov 20. storočia. Boris Filan naňho spomína ako na najusilovnejšieho človeka, akého v živote stretol.S písaním textov piesní začal Boris Filan už v šestnástich rokoch. V roku 1972 vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V rokoch 1973 – 1987 pracoval ako dramaturg v literárnej redakcii a redakcii zábavných programov vtedajšej Československej televízie v Bratislave. Je autorom scenárov televíznych komédií Aktovky (1981) v réžii Karola Strážnického a Spevák (1983) v réžii Ľubomíra Fifíka.Filan patrí k špičke autorov slovenskej populárnej hudby. Texty písal pre skupinu Prúdy a Pavla Hammela, no najmä pre Elán. Mnohé piesne, ktoré vznikli vďaka spolupráci Borisa Filana s Elánom, patrili medzi obľúbené hity - napríklad Aj keď bez peňazí, Stužková, Hodina slovenčiny, Neviem byť sám, či Smrtka na pražskom orloji.Boris Filan je tiež autorom scenára hudobného filmu Rabaka so skupinou Elán v titulnej úlohe. V roku 1989 ho nakrútil režisér Dušan Rapoš. S kapelou spolupracoval aj na vydaní albumu Elán - Tretie oko, ktorý vyšiel pri príležitosti megakoncertu skupiny Elán v Prahe v septembri 2003. Z neho sú piesne Láska moja či Cigary idú do neba.Z repertoáru Pavla Hammela zľudoveli piesne Čas malín či ZRPŠ takisto s Filanovými textami. Pre Roba Grigorova napísal text k piesni Dvaja, do reportoáru skupiny Modus a Janka Lehotského prispel textom piesne Veľký sen mora. Piesňové texty vydal aj knižne v zbierkach Túlavý psík (1987) a 69 textov (1996).povedal Boris Filan.V roku 1991 vyšla Filanovi zbierka poviedok Paternoster, príbehy o hudbe, láske a basketbale. Zážitky zo svojich ciest opísal v šiestich knihách série Tam Tam. V roku 2004 vyšiel výber jeho textov v knihe Kamalásky. V roku 2005 mu vyšla zbierka príbehov Ľubošova finta a v roku 2006 pribudla na pulty kníhkupectiev ďalšia jeho próza Wewerka, Bratislavské krutosti (2008) a Dole vodou (2009). Populárne sú i autorove knižky Zabíjačka a iné rozkoše (2012), Vodka, duša, kaviár (2013), Umenie zablúdiť (2014) atď.Čitateľov zaujali i Filanove príbehy zo Slovenska Po vtákoch (2015). Pred dvoma rokmi napísal knihu Káva od Felliniho, ktorá spája tulácke zážitky s potešením z miestnych jedál a objavovaním prekvapujúcej histórie. Knihu predstavil Boris Filan so svojim synom Oliverom a talianskym výtvarníkom Marcom Gerbim v roku 2017 v Starej tržnici v Bratislave.Boris Filan je držiteľom mnohých významných ocenení. Za publicistickú aktivitu dostal v roku 1994 cenu Egona Erwina Kischa. V roku 2000 získal Cenu za najpredávanejšiu knihu za dielo Tam tam 3. V roku 2009 získal cenu Zlaté pero 2009 za najhodnotnejšie pôvodné dielo s knihou Dole vodou. Ľúbostný román Klimtov bozk sa stal Knihou roka 2009. V januári 2011 sa stal víťazom Krištáľového krídla za rok 2010 v kategórii publicistika a literatúra za knihu PrešpoRock. V novembri 2014 bol ocenený Veľkou cenou SOZA za celoživotné dielo.Boris Filan je ženatý s herečkou Ingrid Žirkovou a je otcom dvoch synov.Novinky z Cannes a ďalších prestížnych festivalov, ale aj slovenské tituly ponúkol 27. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest Košice, ktorý sa konal od 14. do 22. júna 2019. V slovenskej sekcii premietli legendárny film Rabaka. Mimoriadne úspešnú snímku digitálne zreštauroval Slovenský filmový ústav (SFÚ).