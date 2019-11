Spisovatelia žiadajú vrátenie občianstva kritikovi indického premiéra

Indický premiér Naréndra Módí, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 14. novembra (TASR) - Viac než 260 literátov, aktivistov, akademikov a novinárov vyzvalo indického premiéra Naréndru Módího, aby prehodnotil vládne rozhodnutie zbaviť britsko-indického spisovateľa Átiša Tasíra jeho indického občianstva.Podľa nich je tento krok "", informoval vo štvrtok denník The Guardian.Tasír (38), ktorý sa narodil v Británii, ale vyrástol v Indii, je prozaikom, memoáristom a novinárom. V máji napísal pre americký týždenník Time článok s názvom "", v ktorom sa veľmi kriticky vyslovil o Módího vláde.Tasíra minulý týždeň zbavili zámorského občianstva Indie (OCI), čo znamená, že spisovateľ sa môže dostať na listinu nežiaducich osôb a nebude sa tak môcť vrátiť do krajiny. Indické ministerstvo vnútra zverejnilo tento krok na Twitteri.Skupina jeho kolegov vrátane Salmana Rushdieho, Orhana Pamuka či Margaret Atwoodovej vyjadrila v liste adresovanom Módímu "" nad týmto rozhodnutím.Tasírovi stúpenci vyzývajú vládu v Naí Dillí, aby mu".," uvádza sa v predmetnom otvorenom liste.Indický rezort vnútra minulý týždeň vyhlásil, že Tasír "". Tasíra vychovávala jeho matka, popredná indická novinárka Tavlín Singhová, a svojho otca nevidel až do svojich 21 rokov. Tasír o tom neskrývane píše v jednej zo svojich knižných publikácií.Salmán Tasír - jeho otec - bol guvernérom pakistanskej provincie Pandžáb; v roku 2011 ho zavraždili pre to, že vystupoval proti tamojším zákonom o náboženskom rúhaní.