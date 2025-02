Spisovateľky znepokojuje nárast nenávistných prejavov voči ženám vo verejnom priestore, spísali otvorený list

Deň zaľúbených alebo V-Day

14.2.2025 (SITA.sk) - Desiatky spisovateliek pôsobiacich na Slovensku i v zahraničí vyjadrili znepokojenie nad nárastom nenávistných prejavov voči ženám vo verejnom priestore.Signatárky otvoreného listu, ktoré píšu v slovenčine i cudzích jazykoch, vyjadrili nesúhlas so stupňujúcimi sa nenávistnými prejavmi od politikov, verejných činiteľov či takzvaných alternatívnych médií, neraz vyzývajúcimi na psychické či fyzické násilie voči ženám vo všeobecnosti, ale aj konkrétnym osobám pôsobiacim v politike, médiách či iných sférach spoločenského života.„Niektorí predstavitelia verejného života sa neštítia odpútavať pozornosť verejnosti od aktuálnych problémov a obracať všeobecnú frustráciu proti ženám vo významných funkciách, pričom cieľmi sa často stávajú verejne činné ženy, ktoré sa neboja vystúpiť na obranu ľudských práv, menšín, ľudí zo znevýhodnených skupín či na obranu demokracie, práva a spravodlivosti," píšu signatárky v otvorenom liste.Vystríhajú pred tým, že takéto prejavy ženy nielen znevažujú, ale neraz aj ohrozujú, keďže prispievajú k atmosfére strachu a neistoty. Neraz sú tiež predstupňom fyzických atakov, ktoré povzbudzujú, prípadne k nim vyzývajú.Spisovateľky poznamenali, že takéto útoky nie sú ničím novým, no v posledných rokoch zosilneli a v súčasnosti so znepokojením vnímajú ich početnosť aj intenzitu. Poukázali napríklad na slovenskú exprezidentku Zuzanu Čaputovú.„Nedávnym dôsledkom šírenia nenávisti voči ženám bola aj tragédia v Spišskej Starej Vsi, kde boli na pôde strednej školy po predchádzajúcich vyhrážkach zavraždené dve ženy. Tento list zverejňujeme pri príležitosti 14. februára, ktorý je v širokej verejnosti obľúbený ako deň zaľúbených, feministické skupiny na celom svete však práve v tento deň oslavujú V-Day (deň verejných hlasov žien proti násiliu, globálne hnutie za ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách, ktoré založila dramatička a aktivistka Eve Ensler)," píše sa ďalej v liste.Jeho signatárky ale konštatujú, že tento rok nemajú ako spisovateľky na Slovensku veľa dôvodov na oslavu. Poukázali napríklad na to, že povereným riaditeľom Slovenského literárneho centra sa stal Gustáv Murín , ktorý v minulosti napríklad napísal knihu Feminizmus ako tretie zlo. Spomenuli aj jeho reakcie na kampaň Piata žena (Murín na túto kampaň o domácom násilí útočil a označoval ju za lživú - pozn. SITA).„Čo majú jeho vymenovaním do takejto funkcie očakávať mnohé z oceňovaných a prekladaných slovenských autoriek, ktoré reflektujú postavenie žien a rôzne formy násilia na ženách vo svojich dielach?" spytujú sa signatárky v liste.Spisovateľky požadujú verejné odsúdenie násilných a nenávistných prejavov verejných činiteľov, a tiež jednoznačné vyjadrenie nesúhlasu s týmito prejavmi.„Žiadame tiež podporovať a presadzovať opatrenia, ktoré budú chrániť ženy pred násilím, diskrimináciou, ako aj dodržiavať a skutočne uplatňovať už existujúcu legislatívu," pokračujú ďalej signatárky listu. Apelovali tiež na verejných činiteľov, aby podporovali verejnú diskusiu zameranú proti akémukoľvek násiliu a pomohli pozdvihnúť povedomie spoločnosti o závažnosti a nebezpečnosti takýchto prejavov.„Postavme sa spoločne proti násiliu a nenávistným prejavom akéhokoľvek druhu voči ženám, ako aj voči deťom, všetkým menšinám a znevýhodneným skupinám a v žiadnom prípade nepripusťme, aby vo verejných funkciách pôsobili ľudia, ktorí podporujú a šíria mizogýniu a násilné prejavy," uzavreli list.Pod listom je podpísaných viac ako 60 spisovateliek, medzi nimi napríklad Eva Borušovičová, Irena Brežná, Gabriela Futová, Hana Lasicová, Monika Kompaníková, Barbora Hrínová, Alexandra Salmela, Ivana Gibová, Zuzana Homolová, Ivana Dobrakovová, Toňa Revajová, Zuzana Piussi, ale aj Nicol Hochholczerová. Miroslava Ábelová, Uršuľa Kovalyk, Daniela Kapitáňová či Jana Juráňová. K listu sa môže svojimi podpismi pripojiť aj široká verejnosť.