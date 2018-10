Spišská Belá získala dotáciu na výstavbu komunitného centra

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Spišská Belá 30. októbra (TASR) - Mesto Spišská Belá získalo nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške viac ako 330.000 eur na výstavbu komunitného centra. To by malo podľa primátora Štefana Bieľaka vyrásť v areáli bývalej kolkárne na Tatranskej ulici.uviedol primátor.Cieľom tohto zámeru je vytvoriť priestory pre stretávanie sa rôznych komunít mesta, pre rôzne spolky a ďalšie neformálne skupiny, ale aj priestory pre sociálnu inklúziu, sociálne poradenstvo a pre terénnu sociálnu prácu.ozrejmil Bieľak.Do budúcna radnica plánuje v tejto záhrade zriadiť oddychovú zónu, priestor pre mamičky s deťmi vrátane nového detského ihriska. Tento zámer je však predmetom iného projektu vodozádržných opatrení, ktorý je v procese hodnotenia.Navrhovaný objekt komunitného centra musí spĺňať štandardy vybavenia určené metodikou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom predpísaná maximálna podlahová plocha objektu je do 250 štvorcových metrov.konkretizoval Bieľak.V súčasnosti samospráva pripravuje verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby a samotná výstavba komunitného centra by mohla začať v druhej polovici budúceho roka s uvedením do prevádzky niekedy v polovici roka 2020.