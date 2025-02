Spišská katolícka charita videla hrôzy vojny na Ukrajine na vlastné oči, spúšťa novú darovaciu výzvu

Deti si namiesto hry kreslia tanky

Pomoc v troch kľúčových oblastiach

1.2.2025 (SITA.sk) - Ukrajina potrebuje pomoc aj naďalej, Spišská katolícka charita (SpKCH) preto spúšťa novú darovaciu výzvu. Výzvu spustila na portáli Darujeme.sk, a to v reakcii na prehlbujúcu sa humanitárnu krízu na Ukrajine a narastajúce potreby odídencov na Slovensku.Ako SpKCH uviedla, s výzvou prichádzajú vo chvíli, keď milióny ľudí prežívajú vojnové utrpenie a stratu domova. „Aj preto sme nedávno navštívili Ukrajinu, aby sme sa na vlastné oči presvedčili, čo vojna skutočne znamená pre tých, ktorí sú nútení jej čeliť každý deň,“ doplnila SpKCH. Na Ukrajine videli deti, ktoré si namiesto hry kreslia tanky, pretože to je svet, aký poznajú.„Hovorili sme s matkami, ktoré prišli o všetko a ich jedinou nádejou je, že dokážu udržať svoje rodiny pohromade. Stretli sme starších ľudí, ktorí stratili strechu nad hlavou, ale nie dôstojnosť. Tieto príbehy majú jedno spoločné - volanie o pomoc, ktoré nesmieme prepočuť,“ dodala SpCH. Riaditeľ SpKCH Pavol Vilček povedal, že vidieť toto utrpenie naživo mení pohľad na to, čo znamená pomoc.„Nie je to len jedlo či teplé oblečenie. Je to vedomie, že ich osud nie je ľuďom ľahostajný. Je to psychosociálna podpora, ktorá pomáha liečiť traumy. Je to nádej, ktorú prinášame spolu s každým balíkom pomoci,“ doplnil Vilček. SpKCH na pomoc Ukrajine použila už viac ako 500-tisíc eur.Peniaze použili na to, aby zabezpečili konkrétnu pomoc, a to od distribúcie potravín, hygienických potrieb až po teplé oblečenie či sanitky a výhrevné piecky. Peniaze použili aj odbornú psychologickú podporu. Tá je podľa SpKCH kľúčová pre uzdravenie ľudí zasiahnutých vojnou či už priamo na Ukrajine alebo pre odídencov na Slovensku.Nová darovacia výzva je preto zameraná na pomoc v troch kľúčových oblastiach. Ide o psychosociálnu pomoc, a teda pomoc odborníkov, ktorí pomáhajú obetiam vojny prekonať traumy a znovu sa zapojiť do života. Ďalej je to materiálna podpora v podobe potravín, hygienických potrieb a teplého oblečenia. SpKCH chce prispieť aj k zdraviu a bezpečiu, a to liekmi a vybavením, ktoré chránia najzraniteľnejších pred zhoršenými podmienkami."Toto nie je len o číslach, ale o ľuďoch. Každý dar, nech je akokoľvek malý, mení životy - detí, ktoré sa znova smejú, matiek, ktoré veria v budúcnosť, či rodín, ktoré si znova našli domov. Veríme, že spoločne môžeme vrátiť dôstojnosť a nádej tým, ktorí to potrebujú najviac,“ doplnila Simona Stískalová, vedúca komunikácie a fundraisingu Spišskej katolíckej charity.Podrobnosti o zbierke sú dostupné TU