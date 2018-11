Spišská Nová Ves má nového primátora, bude ním P. Bečarik

Ilustračná snímka. Foto: TASR Branislav Caban Foto: TASR Branislav Caban

Spišská Nová Ves 11. novembra (TASR) – Víťazom komunálnych volieb v Spišskej Novej Vsi sa stal Pavol Bečarik, ktorý kandidoval s podporou koalície strán Smer-SD, SNS a Most-Híd. Podľa neoficiálnych výsledkov mu v hlasovaní dalo dôveru na nadchádzajúce štyri roky takmer 53 percent voličov. „Z hľadiska účasti voličov je to porovnateľné aj s predchádzajúcim volebným obdobím a musím povedať, že úctyhodný je aj počet hlasov kandidáta, ktorý sa umiestnil za mnou, Rastislava Javorského,“ zhodnotil výsledky Bečarik.Dodal, že v nadchádzajúcom období bude klásť dôraz predovšetkým na nových investorov, komunitný a dôstojný život v meste a tiež na kultúru, šport a zábavu.vymenoval Bečarik, ktorý celú predvolebnú kampaň v Spišskej Novej Vsi zhodnotil ako slušnú.Ako dodal, v zozname zvolených poslancov mestského zastupiteľstva nie je nikto, s kým by si nevedel predstaviť spoluprácu, aj napriek tomu, že do 19-členného pléna sa dostali len šiesti jeho podporovatelia.Účasť vo voľbách dosiahla v Spišskej Novej Vsi takmer 39 percent a Bečarikovi odovzdalo svoj hlas bezmála 6000 občanov.