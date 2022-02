Spišskou Novou Vsou otriasla tragédia. Polícia našla v byte mŕtvolu a jednu zranenú osobu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - V jednom z bytov v Spišskej Novej Vsi našli mladistvú osobu bez známok života. Druhá, staršia osoba, bola so zraneniami prevezená do nemocnice.Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Policajti sú momentálne na mieste činu a udalosť dokumentujú. Viac informácií poskytnú, keď to procesná situácia dovolí.