Spišský hrad a expozície Spišského múzea vlani navštívilo 245.000 ľudí

Spišská Kapitula a Spišský hrad Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levoča 2. februára (TASR) – Minulý rok navštívilo Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči (SNM-SM) takmer 245.000 hostí. Dáša Uharčeková Pavúková zo SNM-SM informovala, že najväčšia atrakcia múzea, Spišský hrad, bol otvorený od 26. marca do 18. novembra a jeho bránami prešlo necelých 211.500 návštevníkov.uviedla Uharčeková Pavúková s tým, že napríklad kultúrny festival Leto na hrade, ktorý patril k najnavštevovanejším podujatiam, si vlani pozrelo takmer 47.500 ľudí. Najúspešnejšie podujatia boli okrem toho Slávnostné otvorenie letnej turistickej sezóny na Spišskom hrade, Noc múzeí, divadelné piatky, Tajomné noci na hrade so živými sochami či Škola princezien a medzinárodný festival súHRADnice 2018.Expozície v Levoči - historickú radnicu, Dom Majstra Pavla a výstavné siene prilákali spolu niečo viac ako 33.000 turistov.V septembri 2018 sa začala na Spišskom hrade veľká investičná akcia, realizácia I. časti I. etapy rekonštrukcie, ktorá sa týka predovšetkým inžinierskych sietí a kapitánskeho domu. Práce by mali dohromady trvať maximálne 18 mesiacov. Spišský hrad je počas zimy zatvorený, opäť ho sprístupnia verejnosti, keď to dovolí počasie.uzavrela Uharčeková Pavúková.