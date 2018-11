Spišský hrad onedlho zatvorí svoje brány

Spišský hrad, archívna snímka. Foto: TASR Spišský hrad, archívna snímka. Foto: TASR

Levoča 14. novembra (TASR) – Spišský hrad už bude otvorený len pár dní, od 19. novembra po sezóne zatvorí svoje brány pre verejnosť. Informovala o tom Dáša Uharčeková Pavúková zo Slovenského národného múzea – Spišské múzeum v Levoči s tým, že počas tohto roka si prišlo jednu z dominánt Slovenska pozrieť 211.000 turistov."Návštevnosť je porovnateľná s predošlými rokmi, v roku 2016 k nám prišlo 209.000 ľudí, vlani to bolo 212.000 hostí," uviedla Uharčeková Pavúková. Spišský hrad tento rok po zime sprístupnili 26. marca a slávnostné otvorenie sa uskutočnilo začiatkom mája. Najúspešnejšími podujatiami boli Tajomné noci so Živými sochami, Noc múzeí a galérií, Hradohranie, medzinárodný festival Súhradnice 2018 a Škola princezien. Návštevnícky obľúbené boli podľa Uharčekovej Pavúkovej aj divadelné piatky a nočné prehliadky hradu v rámci kultúrneho festivalu Leto na hrade počas prázdninových víkendov."Momentálne na Spišskom hrade prebieha úvodná časť prvej etapy rekonštrukcie," upozornila Uharčeková Pavúková. Tá pozostáva z budovania inžinierskych sietí, následne sa začne s obnovou najcennejších a najvýznamnejších hradných architektúr, a to románskeho paláca, západných palácov a kapitánskeho domu. Na tieto práce vyčlenilo Ministerstvo kultúry SR zo svojho rozpočtu milión eur. Spišský hrad bude uzavretý až do konca marca budúceho roka.