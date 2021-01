Splnomocnenec Giertl: Nepravdivé informácie môžu spôsobiť verejnú škodu, je potrebné vzdelávanie

Súčasť vzdelávacieho procesu

16.1.2021 (Webnoviny.sk) - Nikto v súčasnosti nemôže spochybniť, že preukázateľne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, ktoré sa vytvárajú, prezentujú a šíria za účelom ekonomického zisku, môžu spôsobiť verejnú škodu. Pre agentúru SITA to uviedol splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl.Ako ďalej priblížil, táto škoda môže byť vyčíslená aj určitou ekonomickou hodnotou, ale zároveň môže mať ďalekosiahle dôsledky na stav spoločnosti, dôveru v demokraciu a jej inštitúcie, ako aj vplyv na psychické a fyzické zdravie. Podľa splnomocnenca možno boj proti dezinformáciám a hoaxom na Slovensku posilniť viacerými spôsobmi.„Je nevyhnutné, aby orgány verejnej moci mali dostatočné nástroje na včasné, efektívne a zákonné konanie voči dezinformáciám a hoaxom. To znamená, disponovať adekvátnou legislatívou, kompetenciami, odbornými kapacitami, spolupracujúcimi subjektami a finančnými zdrojmi,“ doplnil Giertl. Domnieva sa, že samotná téma a jej riešenia si vyžadujú zapojenie verejnej správy, širokej verejnosti, súkromného/podnikateľského sektora a občianskej spoločnosti, vrátane mimovládnych organizácií či akademickej obce. Zároveň musí byť táto téma aj súčasťou vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách, musí byť diskutovaná a tiež by mala mať podporu v médiách.„Na druhej strane je nevyhnutné, aby sme vedeli správne definovať, čo sú dezinformácie a hoaxy, analyzovali ich a podporovali kritické myslenie tak, aby samotný boj proti hoaxom a dezinformáciám nebol v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami, napríklad slobodou prejavu a práva na slobodné šírenie svojich myšlienok a názorov, respektíve práva na súkromie v súlade s rešpektovaním práv druhých,“ dodal Giertl.Zároveň by podľa neho mala Slovenská republika byť ako členská krajina Európskej únie (EÚ) čo najviac aktívna pri zapájaní celej spoločnosti v boji proti dezinformáciám. Tiež by mala čo najužšie spolupracovať s inštitúciami EÚ pri napĺňaní spoločných záväzkov. „Je žiadúce, aby občianska spoločnosť na Slovensku vytvárala priestor na diskusiu k téme, monitoring dezinformačného konania (s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv) a na takéto konanie mala aj podporu verejných a súkromných inštitúcií, vrátane finančných zdrojov SR, respektíve EÚ,“ uzavrel splnomocnenec.