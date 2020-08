Splnomocnenec Giertl: Vláda môže ľudské práva podporovať aspoň tak, že ich nebude porušovať

Len nerozumná vláda nespolupracovala

Mimovládky musia byť lepšie pripravené

Vláda sa má sústrediť na všetko

28.8.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda by mala podporovať ľudské práva (ĽP) minimálne tak, že ich nesmie nikdy porušovať. Systém ľudských práv je robustný a rozmanitý. Mimovládne neziskové organizácie (MNO) a občianska spoločnosť (OS) v téme ľudských práv plnia nezameniteľnú úlohu, mimoriadne dôležitú pre spoločnosť a štát.Pre agentúru SITA to uviedol splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl Ako ďalej priblížil, väčšina MNO bola založená na naplnenie cieľa či účelu, ktorý súvisí s ĽP.A preto by podľa splnomocnenca len nerozumná vláda nechcela poznať názor MNO a OS v téme ľudských práv alebo s nimi nespolupracovala a nevytvárala pre nich čo najlepšie legislatívne a ekonomické podmienky.Giertl tiež uviedol, že problémy s MNO či OS sú najmä zo strany verejnej moci a správy (vrátane samosprávy ), kedy je potrebné neustále vytvárať podmienky pre čo najširšiu spoluprácu v prospech „konečného užívateľa výhod“.Teda obyvateľa SR, ale aj návštevníka, dočasného obyvateľa, umelca, zamestnanca, cudzinca, zraniteľného a podobne.„Je veľmi nebezpečné tak nekonať, respektíve z akýchkoľvek dôvodov „podliezať nastavenú latku,“ upozornil Giertl.Na druhej strane, samotné MNO musia byť lepšie pripravené poskytovať svoj odborný vklad či expertízu. Tiež musia mať podľa splnomocnenca vytvorené podmienky na to, aby tak konať mohli.Do budúcnosti je nastolená téma služieb MNO vo verejnom záujme, ako financovaných služieb, inštitucionálne zabezpečenie MNO a ďalšie témy.Osobitnou témou je však široká verejnosť, formálne a neformálne vzdelávanie v téme MNO a OS a podobne.Ale aj konšpiračné teórie, nenávisť na sociálnych sieťach, hoax, dezinformácie, povrchnosť informácií či napríklad spochybňovanie demokracie a nedôvera k demokratickým inštitúciám či nedostatok kritického myslenia.Vláda by sa preto podľa splnomocnenca mala sústrediť na všetko, minimálne napĺňať svoje programové vyhlásenie a vízie.Tiež konať uvážene a rozhodovať na základe všetkých argumentov a informácií, poučiť sa z minulosti a nebáť sa byť odvážna.