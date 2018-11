Splnomocnenec OSN pre Jemen oznámil, že zvolá mierové rozhovory

Jemenský otec kŕmiaci svoju podvyživenú dcérku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. novembra (TASR) - Splnomocnenec OSN pre Jemen Martin Griffiths oznámil v piatok Bezpečnostnej rade OSN, že má v úmyslezvolať mierové rozhovory vo Švédsku v snahe ukončiť vojnu, ktorá dohnala v Jemene milióny obyvateľov na pokraj hladomoru.Saudskou Arábiou podporovaná jemenská vláda a šiitskí povstalci známi ako húsíovia podľa neho znovu prejavilipracovať na politickom riešení a zároveň dali, že sa na rozhovoroch zúčastnia.povedal.Vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou podľa Griffithsa súhlasila s, ktoré vydláždia cestu k rozhovorom - súhlasila aj s evakuáciami chorých ľudí z hlavného mesta Saná, ktoré je v rukách povstalcov.Griffiths dodal, že sa už blíži k dosiahnutiu dohody o výmene väzňov a zadržiavaných osôb, čo pomôže budovať dôveru pred plánovanými mierovými rozhovormi.upozornil splnomocnenec s tým, že ak znovu naplno prepuknú boje na jemenskej pôde, môžu prekaziť mierové úsilie.Termín rozhovorov nebol ešte oznámený. OSN pôvodne ohlásila na september rozhovory v Ženeve, ale tie sa nikdy neuskutočnili, keďže húsíovia predložili v poslednej chvíli nové požiadavky.Griffiths plánuje na budúci týždeň odcestovať do jemenskej metropoly Saná ovládanej povstalcami, aby tam zariadil posledné kroky potrebné pre mierové rozhovory. Navrhol tiež, že odcestuje s delegáciou húsíov do Švédska, akHladomor v Jemene hrozí 14 miliónom ľudí, čo je polovica tamojších obyvateľov. Vojna tak spôsobila najhoršiu humanitárnu krízu na svete.