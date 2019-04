Splnomocnenec pre rómske komunity v roku 2018 navštívil 78 komunít

Na archívnej snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 10. apríla (TASR) – Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) počas roka 2018 osobne navštívil 78 lokalít s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK), aktívne sa tiež zúčastňoval na dôležitých rokovaniach v lokalitách postihnutých napríklad mimoriadnou situáciou v dôsledku požiaru či ohrozenia zdravia zlou technickou kvalitou stavieb. Informuje o tom Správa o činnosti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za rok 2018, ktorú vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Bardejove zobrala na vedomie.Správa sa venuje legislatívnym, edukatívnym i mediálnym aktivitám úradu splnomocnenca v roku 2018, ktoré sa týkali zlepšenia situácie marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku. Všíma si implementáciu opatrení akčných plánov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, súčasný stav v rámci národných projektov.Ministerstvo vnútra ako predkladateľ materiálu v tejto súvislosti v dokumente uvádza, že v prípade národného projektu zameraného na terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu v obciach s MRK sa do konca roka 2018 zapojilo do projektu 147 obcí a miest.dodáva MV. V prípade prvej fázy národného projektu zameraného na vznik a prevádzku komunitných centier v obciach s MRK sa do decembra 2018 do projektu prihlásilo 59 prevádzkovateľov komunitných centier. Národný projekt Podpora vysporiadavania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách využíva 143 obcí a miest. Do podporného programu na zvýšenie počtu detí z marginalizovaných rómskych komunít v predprimárnom vzdelávaní vstúpilo 89 obcí.Dokument takisto uisťuje, že v roku 2018 pokračovala príprava Atlasu rómskych komunít.avizujú predkladatelia. Pripomínajú, že životné podmienky v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (MRK) pomáha analyzovať i špeciálne štatistické zisťovanie EU SILC, ktorého cieľom je získať porovnateľné a komparatívne údaje o úrovni a rozdelení príjmov, chudobe a sociálnom vylúčení v celej EÚ. V rámci EU SILC je na Slovensku do štatistického zisťovania vybraných 1000 domácností v 60 obciach.