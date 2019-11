Spod trosiek v Albánsku vyslobodili 46 preživších

Silné zemetrasenie s magnitúdou 6,4 zasiahlo v utorok nadránom Albánsko, kde spôsobilo prinajmenšom mierne škody. Epicentrum otrasov, ktoré vznikli v približne desaťkilometrovej hĺbke, lokalizovali 30 kilometrov severozápadne od albánskeho hlavného mesta Tirana. Chvenie bolo cítiť pozdĺž celého albánskeho pobrežia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tirana 27. novembra (TASR) - Dovedna 46 preživších vyslobodili v stredu záchranári spod trosiek zrútených stavieb v oblasti v okolí prímorských albánskych miest Drač a Thumanë, ktoré najviac pocítili utorkové zemetrasenie. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na údaje albánskeho ministerstva obrany.Tento rezort zároveň oznámil, že počet obetí na životoch, ktoré si zemetrasenie vyžiadalo, stúpol na prinajmenšom 27, pričom zranenia pri otrasoch utŕžilo ďalších vyše 650 ľudí. Susedné krajiny do Albánska vyslali záchranné a pátracie tímy.Albánsko zasiahlo v utorok o 03.57 h SEČ zemetrasenie s magnitúdou 6,4 a epicentrom približne 30 kilometrov severozápadne od Tirany, uviedla americká geologická služba USGS. Miesto vzniku sa nachádzalo približne 20 kilometrov pod zemským povrchom.Oblasť následne zasiahlo aj viacero dotrasov, z ktorých niektoré mali magnitúdu vyššiu ako 5,0. Otrasy najsilnejšie pocítili v mestách Drač a Thumanë.Albánski vojaci zriadili v týchto oblastiach pre evakuované obyvateľstvo dočasné prístrešky na futbalových štadiónoch. Agentúra DPA však uvádza, že mnohí ľudia radšej strávili noc pod holým nebom.Pápež František vo svojom vystúpení na stredajšej generálnej audiencii vo Vatikáne povedal, že sa modlí za obete, mŕtvych aj zranených, a ich rodiny. Ďalej uviedol, že Albánsko bolo vôbec prvou krajinou v Európe, ktorú chcel ako pápež navštíviť, čo sa mu aj podarilo. Dodal, že albánsky ľud mu je veľmi blízky.Albánska vláda vyhlásila na stredu deň štátneho smútku. Štátne vlajky na všetkých vládnych a verejných budovách sú spustené na pol žrde. Albánska futbalová federácia oznámila, že na zvyšok týždňa ruší všetky zápasy. Školy ostanú zatvorené až do pondelka, keďže vo štvrtok a piatok sú v krajine štátne sviatky.Silnejšie zemetrasenie s magnitúdou 5,4 zasiahlo v utorok približne o 10.00 h SEČ aj juhozápad Bosny a Hercegoviny. Citeľné bolo pri hraniciach s Chorvátskom. Z oblasti dosiaľ hlásili len menšie škody na desiatkach budov, no nie obete. Vo viacerých školách v tejto oblasti zrušili v stredu výučbu. Dôvodom boli škody no budovách škôl, ako aj obavy úradov z ďalších možných dotrasov, informuje agentúra AP.