Spoje sa pred Dušičkami napĺňajú, ZSSK vypraví prvý mimoriadny rýchlik

Ilustračné foto. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. októbra (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví v utorok popoludní prvý z dvoch mimoriadnych rýchlikov. Pre očakávaný zvýšený záujem cestujúcich okolo Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých posilňuje dopravu na celom Slovensku. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Viaceré spoje sú už pritom takmer obsadené.Prvý mimoriadny rýchlik odštartuje z Bratislavy o 13.49 h a plánovaný príchod do Košíc má o 19.46 h. Druhý pôjde v nedeľu 3. novembra v opačnom smere. Z Košíc vyrazí o 14.14 h a do Bratislavy má príchod o 20.16 h.Okrem dvoch mimoriadnych rýchlikov vypraví ZSSK celkom 18 posilových vlakov, ktoré sú už zapracované v platnom cestovnom poriadku.priblížil Kováč.Okrem toho budú v súlade s technickými možnosťami jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórií InterCity (IC), expresné spoje, rýchliky, regionálne rýchliky, regionálne expresy a osobné vlaky, pri ktorých sa predpokladá vyšší záujem cestujúcich.Aktuálne údaje ZSSK pritom hovoria o tom, že niektoré spoje sú už takmer naplnené. Stredajší (30. 10.) rýchlik, ktorý odchádza o 8.13 h z Bratislavy a do Košíc má prísť o 13.53 h, je obsadený na 97 %. IC vlak štartujúci v stredu z Viedne o 14.42 h smerom do Košíc, kam má plánovaný príchod o 20.42 h, je naplnený na 96 %. Vysokú obsadenosť, až 99 %, hlási IC vlak smerujúci vo štvrtok (31. 10.) z Bratislavy o 18.01 h do Košíc, kam má doraziť o 22.48 h.Nedeľný (3. 11.) rýchlik, ktorý odchádza z Košíc o 10.07 h a do Bratislavy má príchod o 15.47 h, je naplnený na 95 %. Obsadenosť 98 % hlási aj IC vlak, ktorý vyráža v nedeľu z Košíc o 11.18 h s príchodom do hlavného mesta o 16.02 h. Naplnený na 95 % je tiež nedeľný rýchlik štartujúci z Humenného o 14.06 h smerom do Bratislavy, kam má doraziť o 21.04 h.ZSSK tak odporúča zabezpečiť si cestovný lístok a miestenku vopred. Cestujúci sa môžu vyhnúť čakaniu v rade pri pokladniciach využitím alternatívnych predajných kanálov, ako sú napríklad internetový obchod, mobilná aplikácia Ideme vlakom alebo SMS lístok.