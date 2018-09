Spojená škola v Prešove chce chrániť sovy v okolí

Ilustračné foto, myšiarka ušatá. Foto: TASR/Ochrana dravcov na Slovensku Foto: TASR/Ochrana dravcov na Slovensku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 28. septembra (TASR) - Školskú záhradu pri Spojenej škole v Prešove zdobí soví kútik. Otvorili ho v piatok a ide o jeden z troch víťazných projektov celoslovenskej súťaže Tatranskí rytieri. Cieľom projektu je chrániť sovy a priblížiť ich výskyt v lokalite školy, kde na tamojších tujach pozorujú zimovanie myšiarky ušatej.Pred dvomi rokmi postihla prešovskú školu kalamita. Jej následkom bolo zrútenie strechy a poškodenie stromov so sovími hniezdami. Aj to bol dôvod, pre ktorý sa študenti rozhodli pomôcť a postaviť sovám nový domov v školskej záhrade.hovorí triedna učiteľka Zuzana Výbošťoková, ktorá spolupracovala so študentmi na projekte.Soví kútik tvorí desať búdok, ktoré doplnia informačné tabule o výskyte myšiarky ušatej.doplnila Výbošťoková.Efekt interaktívneho vzdelávania pozitívne hodnotí aj riaditeľka Sekcie kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra v Bratislave Darina Výbohová.povedala.Výstavbu a realizáciu si v prepracovanom projekte navrhli študenti. Vo vyhodnotení celoslovenskej súťaže Tatranskí rytieri získal prešovský projekt tretie miesto. Organizátorka súťaže Anna Bieliková, ktorá bola aj v komisii pri vyhodnotení, oceňuje nápad chrániť ohrozené druhy sovy. Odmenou v súťaži bola finančná podpora projektu a dobrovoľnícka pomoc hlavného partnera projektu pri jeho realizácii.