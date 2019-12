Spojenci a Nemecko si pripomenuli 75. výročie bitky o Ardeny

Na archívnej snímke nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Brusel 16. decembra (TASR) - Predstavitelia západných spojencov z čias druhej svetovej vojny a Nemecka si v pondelok v Belgicku pripomenuli 75. výročie začiatku bitky o Ardeny, informovali agentúry AP a DPA.Bitka o Ardeny, ktorá trvala od decembra 1944 do januára 1945, bola jednou z najvýznamnejších bojových operácii druhej svetovej vojny.Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier na pondelňajšej slávnosti v belgickom meste Bastogne vyzval krajiny na súdržnosť v Európe, uviedla agentúra DPA.Na ceremónii sa zúčastnili aj belgická premiérka Sophie Wilmesová, predseda Európskej rady Charles Michel, belgická kráľovná Matilda a kráľ Filip, luxemburský premiér Xavier Bettel, poľský prezident Andrzej Duda, francúzsky minister Jean-Yves le Drian a americký minister obrany Mark Esper. Prítomní boli aj veteráni bojov druhej svetovej vojny.Esper prejavil úctu viac ako 19.000 americkým vojakom, ktorý v tejto bitke prišli o život a bitku o Ardeny označil za "Steinmeier takisto vyjadril vďaku americkým vojakom, ktorí podľa jeho slov spolu so spojencami oslobodili Európu a Nemecko. "" povedal.V bitke o Ardeny, ktorá bola jednou z najkrvavejších bitiek druhej svetovej vojny, odrazili spojenecké sily v zimných mesiacoch rokov 1944-45 prekvapivú zimnú nemeckú ofenzívu. Išlo o posledný pokus nacistického Nemecka zvrátiť priebeh vojny, či aspoň získať lepšiu vyjednávaniu pozíciu v možných mierových rokovaniach so západnými spojencami.Cieľom ofenzívy bol podľa DPA belgický prístav Antverpy, ktorý bol dôležitý pre zásobovanie spojencov. Bitka trvala od polovice decembra 1944 do 21. januára 1945.