Spojené kráľovstvo nedodržiava pobrexitové dohody, problémom je nenapĺňanie severoírskeho protokolu

Odstránenie colných bariér

Byrokracia a problémy s dodávkami

15.6.2022 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) začína právne kroky proti Spojenému kráľovstvu v reakcii na jeho jednostranné kroky súvisiace s časťami tzv. severoírskeho protokolu, ktorý je súčasťou pobrexitovej obchodnej dohody medzi úniou a Britániou. V stredu o tom informovala Európska komisia Londýn chce zmeniť severoírsky protokol tak, aby uľahčil tok niektorých tovarov z Veľkej Británie do Severného Írska. Odstránenie colných kontrol niektorých tovarov by podľa EÚ bolo porušením dohody, ktorú britský premiér Boris Johnson podpísal s EÚ pred menej ako dvoma rokmi.Na základe dohody dosiahnutej pred odchodom Británie z EÚ zostalo Severné Írsko súčasťou jednotného trhu únie s tovarmi, čo zastrešuje práve spomenutý severoírsky protokol. Cieľom bolo zachovať otvorené hranice medzi Írskom a Severným Írskom.Vytvorilo to však nové colnice pre tovary prichádzajúce do Severného Írska zo zvyšku Spojeného kráľovstva. Vznikla tak byrokracia a problémy so subdodávkami pre niektoré firmy.Rozhnevalo to tiež severoírskych unionistov, podľa ktorých kontroly podkopávajú rolu Severného Írska v Spojenom kráľovstve a destabilizujú krehkú politickú rovnováhu pre mier v regióne.