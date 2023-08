Spojené štáty apelujú na svojich občanov v Bielorusku, aby „okamžite odišli“

22.8.2023 (SITA.sk) - Spojené štáty naliehajú na amerických občanov v Bielorusku, aby opustili túto krajinu. Ako referuje web news.sky.com, americké veľvyslanectvo v Minsku v pondelok popoludní vyhlásilo, že „americkí občania v Bielorusku by mali okamžite odísť".„Zvážte odchod cez zostávajúce hraničné priechody s Litvou a Lotyšskom alebo lietadlom," uviedla ambasáda. Varovala tiež občanov, aby necestovali do Bieloruska pre jeho podporu ruskej invázie na Ukrajinu a skutočnosť, že americké veľvyslanectvo má obmedzenú schopnosť pomáhať ľuďom, ktorí tam žijú alebo cestujú.Vo vyhlásení sa taktiež uvádza, že ak sa niekto rozhodne vycestovať do Bieloruska, nemal by sa spoliehať na pomoc od vlády Spojených štátov.