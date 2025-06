Spojené štáty by nemali byť povinné splniť cieľ výdavkov NATO, tvrdí prezident Trump

21.6.2025 (SITA.sk) - Spojené štáty by nemali byť povinné splniť cieľ NATO , ktorým je vynakladať päť percent hrubého domáceho produktu krajiny na obranu. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump „Nemyslím si, že by sme mali, ale myslím si, že oni by mali,“ povedal o ostatných členoch aliancie.„NATO podporujeme už tak dlho, v mnohých prípadoch, myslím si, platíme takmer 100 percent nákladov. Takže si nemyslím, že by sme mali, ale myslím si, že by krajiny NATO určite mali,“ konštatoval Trump.