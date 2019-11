Spojené štáty odsúdili neprimerané použitie sily v Hongkongu

Hongkonskí demonštranti držia americké zástavy pri zásahu obrneného policajného vozidla vodou počas zrážok na hongkonskej polytechnickej univerzite v Hongkongu 17. novembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. novembra (TASR) - Spojené štáty odsúdili "neoprávnené použitie sily" v Hongkongu a vyzvali Peking, aby ochránil slobodu v Hongkongu, píše v pondelok agentúra Reuters.," uviedol na margo situácie v Hongkongu nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa. "."Hongkonskí protestujúci zabarikádovaní v jednej z tamojších univerzít podpálili v pondelok hlavný vchod do areálu, aby zabránili dostať sa dovnútra polícii. Tá ich predtým varovala, že by mohla nasadiť ostrú muníciu, ak voči nej použijú smrtiace zbrane.Polícia označila univerzitný areál za miesto "výtržností", za ktoré môžu dostať páchatelia trest do desiatich rokov väzenia, a zablokovala východy z neho.Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".