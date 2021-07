Spojené štáty plánujú v Británii nainštalovať radarový systém na sledovanie vesmírnych objektov

Spojené štáty chcú vo Veľkej Británii umiestniť nový obrovský radarový systém na sledovanie objektov vo vesmíre. Informoval o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého by radar mali umiestniť do Škótska alebo na juh Anglicka.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.7.2021 (Webnoviny.sk) - Vesmírne sily Spojených štátov vyvíjajú globálny systém na identifikáciu potenciálnych „cieľov“ až do vzdialenosti 36-tisíc km v oblastiach vesmíru, kde je umiestnených mnoho vojenských satelitov. Ďalšie takéto systémy by chceli umiestniť v Texase a Austrálii.Americké ministerstvo obrany uviedlo, že kapacity nového radaru má potenciál urobiť vesmír „bezpečnejším a bezstarostnejším“. Tento krok USA prichádza uprostred rastúcich obáv z preťaženia, konkurencie a dokonca aj z pretekov v zbrojení vo vesmíre.USA a Británia nedávno obvinili Rusko a Čínu z vývoja zbraní, ktoré by mohli byť použité na vynášanie satelitov. Len v minulom roku bolo do vesmíru vynesených viac ako tisíc nových satelitov, vrátane desiatich, ktoré vyniesla americká armáda.