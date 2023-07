Spojené štáty podľa whistleblowera taja „niekoľko desaťročí“ trvajúci program, ktorý zachytáva UFO

Reči o mimozemšťanoch

USA vedia o „neľudskej“ aktivite

Hrozba bezpečnosti?

27.7.2023 - Spojené štáty taja dlhodobý program, v rámci ktorého sa vyhľadávajú a spätne analyzujú neidentifikované lietajúce objekty. V stredu v Kongrese to povedal bývalý spravodajský dôstojník vzdušných síl. Pentagon však jeho tvrdenia poprel.Očakávaná výpoveď majora vo výslužbe Davida Gruscha pred podvýborom pre dohľad Snemovne reprezentantov bola najnovším vstupom Kongresu do sveta UAP - alebo „neidentifikovaných vzdušných javov“, čo je oficiálny termín, ktorý americká vláda používa namiesto UFO.I keď štúdium záhadných lietadiel alebo objektov často evokuje reči o mimozemšťanoch a „malých zelených mužíčkoch“, demokrati i republikáni v posledných rokoch presadzujú väčší výskum ako záležitosť národnej bezpečnosti pre obavy, že pozorovania pilotov môžu súvisieť s protivníkmi Spojených štátov.Gruscha vraj v roku 2019 vedúci vládnej pracovnej skupiny pre UAP požiadal, aby identifikoval všetky vysoko utajované programy súvisiace s poslaním tejto pracovnej skupiny. V tom čase pôsobil v Národnom prieskumnom úrade, agentúre, ktorá prevádzkuje americké špionážne satelity.„Počas plnenia mojich služobných povinností ma informovali o niekoľko desaťročí trvajúcom programe vyhľadávania havárií UAP a spätného inžinierstva, ku ktorému mi odopreli prístup,“ povedal.Na otázku, či americká vláda má informácie o mimozemskom živote, Grusch uviedol, že USA pravdepodobne vedia o „neľudskej“ aktivite už od 30. rokov minulého storočia.Pentagon Gruschove tvrdenia o utajovaní odmietol. Podľa hovorkyne rezortu obrany Sue Gough vyšetrovatelia nenašli „žiadne overiteľné informácie, ktoré by potvrdzovali tvrdenia, že v minulosti existovali alebo v súčasnosti existujú akékoľvek programy týkajúce sa vlastníctva alebo spätného inžinierstva mimozemských materiálov“. Vyhlásenie sa pritom podľa agentúry AP nevenovalo UFO, ktoré nie sú podozrivé, že by mohli byť mimozemskými objektami.Grusch tvrdí, že po svojom zistení sa stal vládnym whistleblowerom a za to, že verejne prehovoril, čelil odvetným opatreniam. Odvetné taktiky pritom odmietol konkretizovať s odvolaním sa na pokračujúce vyšetrovanie.„Bolo to veľmi brutálne a veľmi nešťastné, niektoré postupy použili, aby mi ublížili z profesionálneho aj osobného hľadiska,“ vyjadril sa.O Gruschove vyjadrenia v Kongrese prejavili záujem demokrati i republikáni a ich tón bol podľa AP triezvejší ako pri iných nedávnych vypočutiach, na ktorých sa zúčastnili whistlebloweri oslavovaní republikánmi a kritizovaní demokratmi. Zákonodarcovia oboch strán sa Gruscha pýtali na jeho štúdium UFO a na dôsledky, ktorým čelil, a na to, ako by sa mohli dozvedieť viac o vládnych programoch UAP.Niektorí zákonodarcovia kritizovali Pentagon za to, že v rámci utajovaného brífingu neposkytol viac podrobností ani nezverejnil zábery, ktoré by mohli ukázať verejnosti. Na predchádzajúcich vypočutiach predstavitelia Pentagonu ukázali videozáznam z vojenského lietadla F-18, na ktorom bol zachytený akýsi balónovitý útvar.Predstavitelia Pentagonu v decembri uviedli, že od začatia obnoveného úsilia o vyšetrovanie správ o UFO dostali „niekoľko stoviek“ nových hlásení.V tom čase „sme nevideli nič, a to sme ešte len na začiatku, čo by nás viedlo k presvedčeniu, že niektorý z pozorovaných objektov je mimozemského pôvodu“, povedal námestník ministra obrany pre spravodajstvo a bezpečnosť Ronald Moultrie. Dodal pritom, že „akýkoľvek nepovolený systém v našom vzdušnom priestore považujeme za hrozbu pre bezpečnosť“.