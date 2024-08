Spojené štáty predajú Izraelu zbrane v hodnote 20 miliárd dolárov, nedodajú ich však hneď

14.8.2024 (SITA.sk) - Spojené štáty schválili predaj zbraní Izraelu v hodnote 20 miliárd dolárov. Predaj zahŕňa viac ako 50 stíhačiek F-15, rakety vzduch-vzduch AMRAAM, muníciu do tankov, mínomety a taktické vozidlá.Konkrakty sa budú týkať nielen predaja nových 50 lietadiel od spoločnosti Boeing, ale aj modernizačných súprav pre Izrael. Tie majú okrem iného modifikovať jeho existujúcu flotilu dvoch desiatok stíhačiek F-15 novými motormi a radarmi.Americký Kongres o predaji informovali v čase intenzívnych obáv, že by sa na Blízkom východe mohla rozpútať väčšia regionálna vojna. Zbrane sa však do Izraela nedostanú skoro, keďže kontrakty sú skôr dlhodobé. Prvé systémy by mohli prísť až okolo roku 2026. Spomenuté stíhačky tvoria najväčšiu časť predaja a prvé dodávky sa očakávajú v roku 2029.