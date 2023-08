Spojené štáty sankcionovali ruských operatívcov, ktorí sú obvinení z priamej účasti na otrave Navaľného

Navaľného, ktorý je jedným z najhlasnejších kritikov Kremľa, otrávili v auguste 2020. Počas letu zo sibírskeho Tomsku do Moskvy mu prišlo zle, tak lietadlo núdzovo pristálo v Omsku, kde ho hospitalizovali. Neskôr ho previezli do Berlína, kde strávil týždne v kóme, ale napokon sa zotavil. Široko sa predpokladá, že ho agenti FSB otrávili nervovoparalytickou látkou novičok.



Po návrate do Ruska v januári 2021 Navaľného zatkli a vzali do väzby za porušenie podmienky. Tento mesiac ho odsúdili na ďalších 19 rokov väzenia za extrémizmus.





18.8.2023 (SITA.sk) - Spojené štáty vo štvrtok uvalili sankcie a vízové obmedzenia na štyroch ruských spravodajských pracovníkov obvinených z priamej účasti na otrave ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v roku 2020.Úrad pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií sankcionoval Alexeja Alexandrova, Konstantina Kudrjavceva, Ivana Osipova a Vladimira Panjajeva, ktorí sú operatívci ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) . Panjajev údajne sledoval Navaľného pred jeho otravou a ostatní sú pracovníci Kriminalistického inštitútu FSB, tajného laboratória, ktoré údajne pracuje s jedmi.Sankcie blokujú akýkoľvek majetok, ktorý môžu daní muži vlastniť v USA, a bránia im v obchodovaní s americkými občanmi a spoločnosťami. Ministerstvo zahraničia im a ich najbližším rodinným príslušníkom zakázalo vstup do USA. Štvoricu pritom rezort financií sankcionoval aj pred dvoma rokmi.