Spojené štáty schválili odoslanie prvej dodávky tankov M1 Abrams Ukrajine, sprevádza ich celý balík

Washington ohlásil rozhodnutie poskytnúť Ukrajine 31 tankov Abrams ešte v závere januára. Teraz sa očakáva, že do krajiny prídu v septembri. Niekoľko týchto tankov smeruje do Nemecka už v auguste, aby na nich urobili záverečné opravy a modernizovali ich.





8.8.2023 (SITA.sk) - USA schválili odoslanie prvej dodávky tankov. Oznámil to šéf nákupov americkej armády Doug Bush. Tanky by na Ukrajinu mali prísť na začiatku jesene. Bush uviedol, že nejde len o dodávku tankov, ale kompletného balíka vybavenia potrebného na ich údržbu.„Munícia, náhradné dielce, palivo, opravovne. Nie sú to len tanky, je to celý balík, ktorý ich sprevádza,“ konštatoval Bush. Informuje o tom web Kyiv Independent.