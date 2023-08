Spojené štáty schválili presun stíhačiek F-16 na Ukrajinu, tá s nimi však tak skoro nepočíta

Zapojené sú viaceré krajiny

Šesť mesiacov prípravy

Ukrajina s nimi tak skoro neráta

18.8.2023 (SITA.sk) - Spojené štáty sa zaviazali hneď po ukončení výcviku schváliť presun stíhačiek F-16 na Ukrajinu. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na amerického predstaviteľa.Plán je zabezpečiť, aby mala Ukrajina stíhačky, o ktoré sa dlho usilovala, keď jej piloti dokončia výcvik. Výcvikový program na F-16 sa mal pritom podľa očakávania začať tento mesiac, no momentálne nie je jasné, kedy presne sa začne ani ako dlho má trvať.Vedenia v príprave programu výcviku ukrajinských pilotov sa ujali Dánsko a Holandsko, no Spojené štáty stále pracujú s ďalšími krajinami, aby zistili, kto môže ukrajinskému letectvu poskytnúť stroje F-16.Minister zahraničných vecí Antony Blinken poslal partnerom v Dánsku a Holandsku listy, v ktorých ich ubezpečil, že presun stíhačiek bude mať „plnú podporu“ Bidenovej administratívy a po ukončení výcviku sa bude rýchlo postupovať.„Ubezpečujem vás, že urýchlene schválime potrebné žiadosti o prevod tretej strane v čase, ktorý umožní dodanie po ukončení výcviku, vrátane požadovaného oznámenia nášmu Kongresu,“ napísal Blinken.Ako prvá o schválení presunu lietadiel informovala agentúra Reuters. Ako ďalej uvádza CNN, jednostranový koncept výcviku dánskeho ministerstva obrany stanovuje šesťmesačný plán prípravy pilotov a pozemného personálu na prevádzku stíhačiek.Spojené štáty však zatiaľ nedostali oficiálny plán výcviku, ktorý by ukrajinských pilotov oboznámil so stíhačkou štvrtej generácie a pripravil ich na ňu. I keď na F-16 lietajú aj mnohé iné krajiny, USA musia podpísať transfer výcvikových materiálov, simulátorov a príručiek pre toto lietadlo, pretože ide o americké lietadlo s citlivou technológiou.„Chceme ich tam dostať čo najskôr,“ povedal vo štvrtok hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby pre Jakea Tappera zo CNN.„Ďalšou vecou, ktorú tu musíte zahrnúť, je výcvik. Musíte sa uistiť, že máte dostatok pilotov, že majú náležitú znalosť angličtiny a potom ich dostať do tohto výcviku. Myslíme si, že tento výcvik sa bude môcť začať relatívne skoro,“ vyjadril sa.Ukrajina však aj napriek tomu v stredu uviedla, že neočakáva, že dostane lietadlá F-16 skôr ako niekedy na budúci rok. „Už teraz je jasné, že túto jeseň a zimu Ukrajinu nebudeme schopní brániť s lietadlami F-16,“ povedal pre ukrajinskú verejnoprávnu televíziu hovorca vzdušných síl Jurij Ihnat