Spojené štáty sľúbili Moldavsku pomoc v objeme 135 miliónov dolárov, poslúži na boj proti ruskému ovplyvňovaniu

Stretnutie ministrov zahraničia

29.5.2024 (SITA.sk) - Americký minister zahraničia Antony Blinken v stredu oznámil pomoc Moldavsku v hodnote 135 miliónov dolárov, ktorej cieľom je zabezpečenie energetickej bezpečnosti a boj proti ruskému ovplyvňovaniu.Na tlačovej konferencii s moldavskou prezidentkou Maiou Sandu oznámil, že na posilnenie energetickej infraštruktúry je určených 85 miliónov dolárov a ďalších 50 miliónov je zameraných na prepracovanie energetického a poľnohospodárskeho priemyslu a boj proti dezinformáciám.„To zase posilní schopnosť Moldavcov odolávať ruskému zasahovaniu, usporiadať slobodné a spravodlivé voľby, pokračovať na ceste do Európskej únie a západnej integrácie, vytvárať ďalšie ekonomické príležitosti," vyjadril sa Blinken.S výnimkou balíka, ktorý Blinken oznámil v stredu, USA od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 poskytli Moldavsku finančnú pomoc v hodnote 774 miliónov dolárov. Na energetickú bezpečnosť bolo vyhradených zhruba 300 miliónov dolárov.Blinken svojou cestou do moldavského Kišiňova začal svoju krátku návštevu východnej a strednej Európy. Šéf americkej diplomacie smeruje ešte do Prahy, kde sa uskutoční stretnutie ministrov zahraničia krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) . Témami stretnutia budú Ukrajina, ale aj situácie v Moldavsku a Gruzínsku, ktoré čelia ruskému ovplyvňovaniu.