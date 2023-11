Spojené štáty uvalili sankcie na sedem jednotlivcov a 3 firmy, dodávali elektroniku ruskej armáde

8.11.2023 (SITA.sk) - Spojené štáty americké zaviedli exportné obmedzenia voči siedmim jednotlivcom a trom spoločnostiam pre dodávky elektroniky s dvojakým použitím do Ruska. Oznámil to Úrad pre priemysel a bezpečnosť amerického ministerstva obchodu, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.Podľa vyhlásenia úradu boli tieto fyzické osoby a spoločnosti súčasťou komplexnej globálnej schémy obstarávania, ktorá nelegálne dodávala a nakupovala elektroniku dvojakého použitia v hodnote miliónov dolárov pre koncových používateľov v Ruskej federácii vrátane spoločností napojených na ruskú armádu.Štyri sankcionované osoby žijú v Rusku, dve v Kanade a jedna v USA. Spoločnosti, ktorých sa sankcie týkajú, sú firmy H Brothers a SN Electronics so sídlom v USA a spoločnosť Suntronic so sídlom v Spojených arabských emirátoch. Vývozné obmedzenia voči nim USA uplatnili na 180 dní.