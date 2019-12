Spojené štáty uvoľnili finančnú pomoc pre libanonskú armádu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Bejrút 3. decembra (TASR) - Vláda Spojených štátov uvoľnila v pondelok s oneskorením sumu 100 miliónov dolárov (90,8 milióna eur) na pomoc libanonskej armáde. Stalo sa tak po tom, ako USA túto finančnú pomoc blokovali niekoľko mesiacov pre kritiku vplyvu šiitského militantného hnutia Hizballáh v krajine. Informovali o tom dvaja zamestnanci amerického ministerstva zahraničných vecí a Kongresu USA, píše na svojom webe rakúska stanica ORF.Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa sa k zdržaniu finančnej pomoci pre Libanon nevyjadrila. Libanonskú vládu však predtým vyzvala, aby sa od Hizballáhu dištancovala.Hnutie Hizballáh bolo súčasťou vlády premiéra Saada Harírího, ktorý sa svojej funkcie vzdal 29. októbra v súvislosti s masovými protestmi proti korupcii v Libanone. Hizballáh spáchal množstvo krvavých útokov a viackrát viedol vojnu proti Izraelu.Zablokovanie financií pre Libanon v novembri potvrdil námestník amerického ministra zahraničných vecí pre politické záležitosti David Hale. Podľa jeho slov bola v júni zmrazená finančná pomoc pre Ukrajinu a LibanonProtestujúci v pondelok večer hádzali kamene do príslušníkov libanonskej armády, ktorí otvorili hlavnú cestu na juhu metropoly Bejrút, pričom zranili niekoľkých vojakov, uviedla v utorok libanonská armáda. V meste Náama podľa agentúry AP jeden z demonštrantov strieľal z pištole, na čo vojaci zareagovali streľbou do vzduchu, čím sa snažili rozohnať protestujúcich.Obyvatelia Libanonu protestujú od 17. októbra proti korupcii a dožadujú sa odchodu vládnucich elít. Demonštranti odmietajú plán hospodárskych reforiem a žiadajú výraznejšie zmeny vo vláde a vo volebných zákonoch. Nová vláda by podľa nich mala byť zložená z odborníkov, ktorí dokážu dostať krajinu z hospodárskej krízy.