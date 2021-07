Spojené štáty vyšetrujú sériu záhadných ochorení amerických diplomatov vo Viedni

Spojené štáty vyšetrujú sériu záhadných ochorení, ktoré sa vyskytli u amerických diplomatov a ďalších administratívnych pracovníkov pôsobiacich vo Viedni. Informoval o tom spravodajský portál BBC.

Nevysvetlené ochorenie mozgu

Mozgové abnormality

18.7.2021 (Webnoviny.sk) -Od januárového nástupu prezidenta Joea Bidena do funkcie ohlásilo príznaky podobné tzv. havanskému syndrómu viac ako 20 predstaviteľov americkej diplomacie.Najnovšie prípady vo Viedni vyšli najavo v piatok v časopise New Yorker a neskôr ich potvrdilo americké ministerstvo zahraničia, ktoré uviedlo, že ich dôrazne vyšetruje.Spomenutý syndróm je dosiaľ nevysvetlené ochorenie mozgu. Americkí vedci však tvrdia, že ho s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobuje priame mikrovlnné žiarenie.Prvýkrát sa tento syndróm vyskytol na Kube v rokoch 2016 a 2017. Americkí a kanadskí diplomati v Havane sa sťažovali na závraty, stratu rovnováhy a sluchu, úzkosť a niečo, čo označili ako „kognitívna hmla“.Americká akademická štúdia z roku 2019 zistila u týchto diplomatov „mozgové abnormality“. USA obvinili Kubu z uskutočňovania „zvukových útokov“.Tá to však poprela, a incident viedol k zvýšenému napätiu medzi oboma národmi.Rakúska metropola Viedeň má povesť centra svetovej diplomacie a špionáže. Krajiny ako Spojené štáty tam majú veľké diplomatické zastúpenie.