Spojme sa na Hodinu Zeme s priateľmi

Dominanty miest sa vtedy zvyknú zahaliť do tmy a ľudia upriamia pozornosť na to, čo môžu urobiť pre záchranu planéty. Tento raz to však bude iné. Nemusíme vidieť zhasínanie svetových pamiatok a neuvidíme tisícky ľudí na námestiach, ktorí to sledujú. Hodina Zeme sa presunie na sociálne siete. A to aj na Slovensku. Vyzývame ľudí, aby sa pridali k nám a pripomenuli si chvíle s priateľmi v prírode.

Čelíme pandémii, ktorá ochromila naše životy. A s pandémiou bojujeme i na Slovensku. Zatiaľ nás trápia najmä obmedzenia. Nemôžeme do kina, do divadla, nemôžeme s deťmi na ihrisko či s priateľmi na výlety do prírody. Na prechádzkach vyhľadávame len opustené chodníky v lese a možno si viac ako inokedy uvedomujeme, aká dôležitá je pre nás príroda a naši priatelia.

„Počas Hodiny Zeme hovoríme o tom, prečo je dôležité správať sa udržateľne, šetriť prírodné zdroje, kupovať len to, čo naozaj potrebujeme, minimalizovať odpad. Upozorňujeme na to, že závratnou rýchlosťou strácame lesy, živočíchy a rastliny a že sme posledná generácia, ktorá môže zachrániť našu planétu. Všetko to platí i tento rok a mnohí to dnes vnímame ešte intenzívnejšie. Vidíme, aká dôležitá je pre nás príroda a ako nám chýbajú priatelia, a preto sa s nimi chceme tento rok na Hodinu Zeme spojiť aspoň v online svete. Budeme radi, ak sa pridáte k našej výzve,“ hovorí Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

WWF Slovensko spúšťa na Hodinu Zeme výzvu Spolu v prírode. Chceme v sobotu od rána zaplaviť sociálne siete fotkami toho, čo nám dnes najviac chýba. Vyzývame preto priateľov, kolegov, firmy i médiá, aby zverejnili na svojich profiloch na sociálnych sieťach fotografie, na ktorých sú spolu v prírode v období pred pandémiou. Pridali hashtagy #MojaHodinaZeme #spoluvprirode a vyzvali na to isté ďalších priateľov a kolegov. WWF Slovensko si takto spomenie na posledný spoločný team building v prírode.

„Planéta sa na chvíľu nadýchla. Dnešná situácia je vážna, všetci máme obavy o zdravie nás a našich blízkych. No na druhej strane sa objavujú správy o tom, ako sa táto situácia odrazila na zdraví planéty. V dôsledku epidémie kleslo v Číne množstvo emisií oxidu uhličitého až o štvrtinu. A satelity Európskej vesmírnej agentúry potvrdili, že sa zlepšila kvalita ovzdušia aj v severnom Taliansku . Ide, samozrejme, o dočasné zlepšenia, no je len na nás, ako sa k zdraviu planéty postavíme, keď epidémia koronavírusu skončí,“ hovorí Jaroslav Merc zo Slovenskej astronomickej spoločnosti.

Hodina Zeme vznikla v roku 2007 v Austrálii a postupne sa pridalo ďalších viac ako 180 krajín. Od roku 2011 i Slovensko práve z iniciatívy Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov. V prvých rokoch upozorňovali najmä na svetelné znečistenie, ktoré astronómov limituje v pozorovaniach. Rozsah environmentálnych problémov však rástol a od roku 2016 sa pridalo k organizovaniu Hodiny Zeme i WWF Slovensko. Hodina Zeme sa stala i na Slovensku tradíciou. Zhasli počas nej hrady, zámky i verejné inštitúcie. Tento rok však „zhasínanie“ nechávame na rozhodnutí miest a obcí. No budeme radi, ak sa pridajú k našej online výzve a pripomenú si s nami, akú úlohu v našom živote zohráva príroda a priatelia.