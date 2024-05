Spoločná Európa ťahá našu krajinu nahor spoločensky aj ekonomicky, tvrdí generálny sekretár APZD

Zjednodušený pohyb tovarov a služieb

Priemyselný štát

Výstavba cestnej infraštruktúry

Zlá situácia na železniciach

1.5.2024 (SITA.sk) - Európska únia (EÚ) znamená pre Slovensko členstvo v demokratickom, bezpečnom a stabilnom spoločenstve krajín. To sa výrazne prejavuje v kvalite podnikateľského prostredia či právneho štátu, čo je zdrojom ekonomickej stability, v ktorej sa podnikanie môže predvídateľne a bezpečne rozvíjať.Takto reagoval na 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) „Spoločná Európa ťahá našu krajinu nahor spoločensky aj ekonomicky. Slovensko sa ako plnoprávny partner zúčastňuje rozhodovania o závažných otázkach, ktoré ovplyvňujú vývoj nielen v EÚ, ale aj na celom svete," zdôraznil.Naše členstvo a vstup do Schengenského priestoru zjednodušilo pohyb tovarov a služieb, prinieslo nové zdroje do ekonomiky v podobe eurofondov a zahraničných investícií a bolo impulzom pre bezprecedentný rast ekonomiky.Slovensko je priemyselný štát s výrazne otvorenou a proexportne orientovanou ekonomikou. Prístup na jednotný trh priniesol podľa Lasza otvorenie hraníc či znížené náklady na podnikanie v podobe odstránenia obchodných prekážok.„Pre mnohé slovenské firmy je to aj spolupráca európskych firiem pri prenikaní na mimoeurópske trhy, tlak na modernizáciu a voľný pohyb pracovných síl. Euro odbúralo kurzové riziká, znížilo transakčné náklady, ako aj náklady na udržiavanie viacerých účtov v rôznych menách," pokračoval.Po vstupe Slovenska do EÚ sa taktiež výrazne zdynamizovala výstavba cestnej infraštruktúry vďaka rozsiahlym dotačným nástrojom zo štrukturálnych fondov únie.„Avšak nie všetky prostriedky sme vedeli efektívne využiť. Slovensku chýba premyslený a prepracovaný dlhodobý plán, ktorý by sa dodržiaval," poukázal Lasz. Podľa neho sme si vytvorili veľmi zložitú a neefektívnu legislatívnu úpravu povoľovania stavieb.„Jednotliví ministri menili priority svojich predchodcov, pristupovali k personálnym výmenám vedúcich, ako aj odborných pracovníkov v investorských organizáciách. Stratila sa tým dynamika a kontinuita prípravy projektov," upozornil.Situácia je zlá najmä na železnici. Železnice Slovenskej republiky spravujú železničnú infraštruktúru s výrazne nižším rozpočtom v porovnaní s českou Správou železníc, hoci oba štáty vstúpili do EÚ v rovnakom čase.