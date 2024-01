Spoločná večera aj víťazstvo Montrealu s gólom Slafkovského a asistenciou Nemca (video)

Šiesty gól v podaní 19-ročného Košičana

18.1.2024 (SITA.sk) - Prvý vzájomný zápas dvoch najvyššie draftovaných hráčov do NHL v roku 2022 dopadol lepšie pre Juraja Slafkovského. Jeho Montreal zvíťazil na ľadea slovenský útočník k tomu prispel jedným gólom. Jeho krajan, kamarát, ale v tomto zápase najmä súper, Šimon Nemec, si pripísal jednu asistenciu, ale aj tri mínusky.Znamená to, že bol na ľade pri všetkých troch góloch súpera. Zároveň bol druhý najviac vyťažený hráč Devils (21:53 min) a mal aj jeden bodyček a dva zblokované strely súperov. Slafkovský strávil na ľade 17:29 min, okrem gólovej vyslal na bránku súpera ešte jednu strelu, mal plusový bod aj dva bloky.Jediný gól v prvej tretine strelil práve Slafkovský, ktorý v 13. min profitoval z výbornej prihrávky spoluhráča z prvého útoku Cola Caufielda . Bol to šiesty gól v podaní 19-ročného Košičana v tejto sezóne a desiaty v kariére v zámorskej profilige."Hrať s Caufieldom je výborné. Je to výnimočný hráč a vie rozdávať prihrávky ako bola aj tá gólová. Ja som šťastný, že som bol v správnom čase na správnom mieste. Trochu ten puk skákal, ale zasiahol som ho," skonštatoval Slafkovský na webe NHL.Na podotknutie, že mu častejšie začínajú pribúdať góly, odpovedal: "Nepovedal by som, že mi to začína padať. Zlepšuje sa však moja strelecká úspešnosť. Vytváram si viac šancí, bývam na ľade v správnych priestoroch. Mal by som v nich byť ešte viac. Verím, že v nastúpenom trende zlepšovania sa budem pokračovať. Som veľký a v priestore pred bránkou chcem využívať túto moju prednosť, čím vytváram aj priestor pre spoluhráčov,“ povedal Slafkovský pre web olympic.sk.V druhej tretine pridal Montreal aj druhý gól. Premiérový zásah v NHL si pripísal Joshua Roy, ale na začiatku tretej dvadsaťminútovky prišli hráči Canadiens o svoj náskok v rozpätí 51 sekúnd.Štvorminútovú presilovku pri vylúčení Nicka Suzukiho za vysokú hokejku využili Luke Hughes a Alexander Holtz. Tomu prihral na gól Nemec, ktorý si zapísal siedmu asistenciu a deviaty bod v sezóne aj kariére v NHL. Hostia z Montrealu však predsa len preklopili víťazstvo na svoju stranu. Štyri a pol minúty pred koncom tretej tretiny strelil ich víťazný gól Caufield."Moje pocity po tomto zápase, ktorý bol špeciálny aj pre súboj so Šimonom, sú skvelé. Vylepšila mi ich aj naša výhra. Som rád, že sme duel strhli na našu stranu, aj keď nám nevyšiel vstup do tretej tretiny. Teraz sa so Šimonom ešte stretneme, trocha sa porozprávame a budem ho môcť aj podpichnúť. Bude to však veľmi rýchle, keďže ideme ďalej a už vo štvrtok nás čaká ďalší zápas,“ uviedol Slafkovský."Z nášho prvého vzájomného súboja mám výborné pocity. Škoda len, že nedopadol v prospech nášho tímu. Je výborné, že sme našu hru dotiahli na túto úroveň, máme však čo zlepšovať. Verím, že proti sebe odohráme ešte veľa zápasov,“ pridal postreh Šimon Nemec, ktorého prišli do Newarku podporiť otec, priateľka aj skupina bývalých trénerov.Obaja mladí hokejisti sa deň pred zápasom stretli na večeri. Dobre sa porozprávali, zaspomínali si na predošlé stretnutia a povedali si, čo majú nové."Dal som si fajnovú cibuľovú polievku a kalamáre. Veľa sme sa rozprávali. Obaja sme šťastní, že hráme v NHL. Tieto stretnutia sú pre nás špeciálnejšie, keďže sme spolu vyrastali, stretávali sa na ľade od našich deviatich-desiatich rokov a dnes máme možnosť hrať proti sebe v NHL,“ vrátil sa k večeri Juraj Slafkovský. "Rád som sa s Jurajom stretol. Dlhšie sme sa nevideli, mali sme si čo povedať. Bol to príjemne strávený čas,“ cituje Nemca olympic.sk.