Spoločné hrozby utužujú podľa Klusa spoluprácu Slovenska a Nemecka, dobré vzťahy potvrdila návšteva Steinmeiera (foto)

Väčší pocit bezpečia

Klusa teší spojenectvo s Berlínom

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločné výzvy či vonkajšie hrozby utužujú vzájomnú spoluprácu demokratických štátov, ktoré túžia po mieri, slobode a prosperite. Inak tomu nie je ani v prípade Nemecka. Dobré vzťahy podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa (SaS) potvrdila aj ďalšia návšteva nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera . Klus to napísal vo svojom profile na sociálnej sieti.Klus uviedol, že mu bolo cťou sprevádzať na leteckej základni Sliač slovenskú a nemeckú hlavu štátu.„Navštívili sme vojačky a vojakov Organizácie Severoatlantickej zmluvy z Nemecka a Holandska, ktorí k nám ako spojenci zavítali po vypuknutí vojny na Ukrajine v dôsledku invázie ruských vojsk a agresie režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Aj vďaka nim sa cítime bezpečnejšie, keďže okrem iného obsluhujú tri batérie systému protivzdušnej obrany Patriot,“ zdôraznil štátny tajomník.Doplnil, že takto si predstavuje skutočné spojenectvo a kolektívnu obranu či pomoc v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Spojenectvo s Berlínom ho teší o to viac, že Nemecko je pre Slovensko jedným z najvýznamnejších ekonomických partnerov.„Ak teda v Kremli opäť niečo dosiahli, tak to, že okrem biznisu dnes vďaka členstvu v NATO oveľa viac utužujeme s Nemcami vzťahy aj v oblasti obrany. No nielen s nimi,“ uzavrel.