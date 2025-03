Spoločne sme dali šancu 50 zdravotne znevýhodneným deťom na kvalitnejší život

Pomáhame o.z.

5.3.2025 (SITA.sk) - Počet detí s ťažkým zdravotným postihnutím, špeciálnymi potrebami či na spektre autizmu je vysoký. Tieto "ochorenia" sa často nedajú liečiť, ale dajú sa zmierniť ich príznaky, zlepšiť zdravotný stav, skvalitniť život.S takým cieľom sa v spoločnej kampani spojili organizácie – občianske združenia Pomáhame, Centrum Svetielko a darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk. Pod názvom Postavme Vianoce na nohy a Postavme nový rok na nohy pomohli 50-tim zdravotne znevýhodneným deťom. Počas troch mesiacov sa podarilo pre deti, ktoré potrebujú k svojmu napredovaniu rehabilitácie a terapie, vyzbierať 120-tisíc eur a vďaka súkromnému partnerovi zdvojnásobiť pomoc pre ne. Tak za každý dar anonymne prispel deťom v núdzi rovnakou sumou ako iní darcovia na portáli ĽudiaĽuďom.sk.Zdravotne znevýhodnené deti tak môžu vďaka získanej podpore ísť na rehabilitácie, pobyty či terapie, ktoré poisťovne nepreplácajú, no uľahčujú a skvalitňujú život. Darcovia im tak dali šancu napredovať a rehabilitovať v niektorej pobočke Centra Svetielko."Veľmi ďakujem, že spoluprácou s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk a súkromným partnerom sme mohli zmysluplne pomôcť deťom a skvalitniť život im a ich rodinám," hovorí Mária Šárossyová, zakladateľka Centier Svetielko. "Ako mama dvoch ťažko chorých detí som pochopila, že ak im chcem dopriať lepšiu starostlivosť, pravidelné terapie a pomoc pri napĺňaní ich špecifických potrieb, nemôžem čakať na pomoc od štátu, ale musím priložiť ruku k dielu. Tak vzniklo centrum, kde pod jednou strechou nájdu klienti komplexné služby na podporu telesnej aj mentálne stránky a sociálneho začlenenia."Aktuálne pôsobí Centrum Svetielko v Bratislave, Trenčíne, Prešove a uplynulú jeseň otvorilo aj novú pobočku v Žiline, vo všetkých poskytuje služby a pomoc deťom s ťažkým hendikepom."Na portáli ĽudiaĽuďom.sk už viac než 13 rokov pomáhame prepájať ľudí, ktorí pomoc potrebujú s tými, ktorí pomáhať chcú. Za celé obdobie sme sprostredkovali viac ako 23 miliónov eur pre tisíce rôznych príjemcov pomoci," hovorí Roland Kyška, riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. "Prostredníctvom príbehov, neľahkých osudov malých detí, sme priblížili aspoň malú časť z nich. Aj v tejto kampani sa potvrdilo, že spoločne to ide ľahšie. Ďakujeme za podporu."Združenie, ktoré vzniklo z potreby všestranne pomáhať telesne, mentálne a ťažko zdravotne postihnutým. Všestranne pomáhať, znamená zabezpečovať a poskytovať potrebné pomôcky a iné hnuteľné veci zdravotne postihnutým osobám. Finančne sa podieľať na zabezpečení nákladov spojených s liečebnými a rehabilitačnými pobytmi nehradenými verejným zdravotným poistením. Poskytovať poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby a ich rodiny.Centrum už 13 rokov pomáha napredovať deťom s ťažkým hendikepom. Prioritou centra je poskytovať komplexné služby pre deti a mladých ľudí s ťažkým hendikepom. Základnou rehabilitačnou metódu je TheraSuit, Theratogs, Neurac, terapeuti pri práci využívajú aj nadobudnuté poznatky z Bobath terapie, Vojtovej metódy, DNS a iných. V centre sú k dispozícii nové terapeutické a rehabilitačné zariadenia – Motomed, Imoove, Redcord, koncentrátor kyslíka, rašelinové zábaly, vibromasážne stroje a iné. V rámci vzdelávania spolupracuje centrum s erudovanými odborníkmi z oblasti špeciálneho vzdelávania, špeciálnej poradne. Ich služby môžu deti využiť priamo v centre bezplatne.Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk je tu už 13 rokov pre všetkých bez rozdielu. Portál otvára dvere každému, kto sa ocitol v núdzi alebo potrebuje podať pomocnú ruku. Od svojho vzniku pomohol tisíckam rodín v boji s chorobou ich najbližších, osamelým rodičom, tým, ktorých postihla nečakaná udalosť či zdravotne znevýhodneným. Podporil aj mnohé organizácie a aktívnych ľudí, ktorí zbierali finančné dary pre verejnoprospešnú aktivitu. Jeho fungovanie a tým aj pomoc tým, ktorí to potrebujú, sa dá podporiť 2 % dane. Vaše dve percentá nám tak pomôžu pomáhať všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácií, ale aj tým, ktorí chcú niečo pozitívne vybudovať. Viac informácií a aj predpísané tlačivo o vyhlásení poukázania dane nájdete tu: https://2percenta.ludialudom.sk