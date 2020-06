Spoločnosť Apple blokuje iPhony ukradnuté pri rabovaní počas protestov v USA

Špekulácie o softvéri

Zariadenia zamknú na diaľku

5.6.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Apple sleduje, blokuje a nahlasuje úradom iPhony, ktoré ukradli ľudia pri rabovaní počas protestov v Spojených štátoch. Vyplýva to zo správ, ktoré sa zobrazujú na ich obrazovkách, informuje spravodajský portál BBC.Spoločnosť správy nekomentovala s tým, že sa nevyjadruje o "bezpečnostných záležitostiach".Dlho sa špekulovalo o tom, že zariadenia vystavené v predajniach Applu majú nainštalovaný softvér, vďaka ktorému ich možno vystopovať v prípade krádeže. Potvrdzujú to viaceré zábery, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach.Na jednom je napríklad správa "Prosím vrátiť do Applu na Walnut Street (vo Philadelphii, pozn. red). Toto zariadenie bolo zablokované a je sledované. Miestne úrady dostanú upozornenie".Či spoločnosť posunula informácie o polohe ukradnutých zariadení nejakým policajným zložkám, nie je známe.Zakúpené zariadenia takýto softvér nemajú. V prípade, že ich používatelia stratia alebo im ich ukradnú, ich však môže Apple na diaľku zamknúť.Apple len nedávno začal znovu otvárať svoje obchody po uvoľnení opatrení zameraných proti šíreniu koronavírusu.Nepokoje a rabovanie v mestách ako Washington, Los Angeles, San Francisco, New York a Philadelphia však firmu donútili ich zase zavrieť.