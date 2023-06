Spoločnosť AURES Holdings hľadá desiatky ľudí, sezóna ojazdených áut je v plnom prúde

27.6.2023 (SITA.sk) -AAA Auto už viac ako 31 rokov poskytuje stabilné zamestnanie na slovenskom, českom a poľskom trhu. Prácu tam nájdu uchádzači o biznisové, ale aj o rôzne backoffisové pozície. O zamestnanie sa v AAA AUTO môžu uchádzať jednak kvalifikovaní ľudia s praxou, ako aj absolventi bez praxe. HR oddelenie sa neustále snaží pracovať na nových benefitoch pre zamestnancov a udržiava pozitívnu firemnú kultúru. V AAA AUTO si všetci tykajú, čo tiež prospieva k otvorenej a uvoľnenej atmosfére. Poskytujú možnosť kariérneho rastu, ako aj ďalšieho vzdelávania na všetkých pozíciách, a to prostredníctvom profi tímu trénerov a tzv. "akadémii vzdelávania", ktorá v spoločnosti funguje."Pri príprave programu vzdelávania zamestnancov sme vychádzali aj z ich pravidelného každoročného hodnotenia, v ktorom naši vedúci manažéri označili 15 % zamestnancov ako pripravených posunúť sa na manažérsku pozíciu a u ďalších 21 % vidia manažérsky potenciál. Navyše, 43 % samotných manažérov uviedlo, že sa chcú vo svojich schopnostiach ďalej zdokonaľovať. Z prieskumu vyplýva, že to, čo oceňujú zamestnanci najviac, je kombinácia spokojnosti s nadriadeným, kolegami, atmosférou na pracovisku a sebarealizáciou. To opakovane potvrdzuje, že hoci sme veľká korporátna spoločnosť, tak je tu stále rodinná atmosféra, pričom ju tvoria srdciari, ktorých ich práca baví," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings.Zároveň v AAA AUTO ponúkajú aj finančnú stabilitu, nakoľko podľa prieskumov spoločnosti sú zamestnanci adekvátne ohodnotení a svoje ohodnotenie do veľkej miery ovplyvňujú svojimi výsledkami. Spoločnosť ponúka taktiež viacero benefitov pre zamestnancov, medzi ktoré patrí napríklad multisport karta. Tú v AAA AUTO nielen zabezpečia, ale aj na ňu zamestnancom prispejú. V prípade potreby vedia zabezpečiť ubytovanie, ako aj zľavu pri kúpe vozidla. Veľkým benefitom je aj kariérny rast na väčšine pozícií. "Vďaka veľkému počtu našich oddelení tu ľudia vždy nájdu prácu presne pre nich. Pokiaľ bude niekto túžiť po zmene, naši zamestnanci ho radi privítajú na inom oddelení. V našej spoločnosti uvítame ľudí s predchádzajúcou praxou, ale aj kandidátov bez praxe," dopĺňa Karolína Topolová."Na Slovensku potrebujeme obsadiť niekoľko desiatok pracovných pozícií. Sezóna ojazdených vozidiel je v plnom prúde, záujem o autá je enormný a preto sa potrebujeme personálne posilniť. Na naše pobočky po celom Slovensku teda hľadáme ľudí na pozície automechanikov, výkupcov automobilov, predajcov vozidiel, kontrolórov áut, špecialistov zákazníckeho servisu, pracovníkov podpory predaja, ako aj na iné pozície, a to s nástupom ihneď," dodáva Karolína Topolová.Viac informácií k voľným pozíciám nájdete na webovej stránke: https://kariera.aaaauto.sk Informačný servis