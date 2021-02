Spoločnosť AURES Holdings predala online takmer 11 000 áut, najpopulárnejšia je Škoda Octavia

Pomer online predaných vozidiel podľa paliva v sieti AAA AUTO v 3. vlne pandémie:

Česká republika Slovensko Poradie Palivo Pomer Model Pomer 1. Nafta 48 % Nafta 49% 2. Benzín 51 % Benzín 51% 3. Alternatívne palivá 1 % Alternatívne palivá 0 %

Top 5 najpredávanejších značiek online v sieti AAA AUTO v 3. vlne pandémie:

Česká republika Slovensko Poradie Značka Pomer Značka Pomer 1. Škoda 31 % Škoda 23 % 2. VW 11 % VW 8 % 3. Hyundai 7 % Kia 7 % 4. Ford 6 % Peugeot 6 % 5. Renault 5 % Opel 6 %

Top 5 najpredávanejších modelov v sieti AAA AUTO v 3. vlne pandémie:

Česká republika Slovensko Poradie Model Pomer Model Pomer 1. Škoda Octavia 12,2 % Škoda Octavia 8,2 % 2. Škoda Fabia 7,0 % Škoda Fabia 6,7 % 3. Volkswagen Passat 4,3 % Škoda Superb 3,1 % 4. Škoda Superb 3,4 % Suzuki Vitara 2,4 % 5. Škoda Rapid 2,9 % Volkswagen Passat 2,4 %

Najpredávanejšie karosérie áut online v sieti AAA AUTO v 3. vlne pandémie:

Česká republika Slovensko Poradie Model Pomer Model Pomer 1. Kombi 30,1 % Hatchback 28,9 % 2. Hatchback 25,9 % Kombi 24,9 % 3. SUV 22,7 % SUV 21,9 % 4. MPV 8,4 % Sedan/Saloon 9,6 % 5. Sedan/Saloon 7,6 % MPV 7,0 %

11.2.2021 (Webnoviny.sk) -"Možnosť nákupu vozidiel online sme sprevádzkovali už pred dvoma rokmi, 1. februára 2019, ako jeden z prvých projektov AuresLabu. Vtedy sme ešte netušili, ako sa nám už zavedená infraštruktúra aj nastavené procesy už za rok zúročia. Len vďaka tomu, že sme mali celý proces nastavený a vyskúšaný, sme mohli po uzavretí pobočiek v rámci prvého vlaňajšieho lockdownu prejsť na plný online predaj prakticky počas jedinej noci. Vďaka dobrej práci AuresLabu sme mohli následne predať už takmer 11 000 áut. Súčasný vývoj pandémie navyše znamená, že k tomuto číslu ešte minimálne niekoľko tisíc pridáme," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa siete AAA AUTO a Mototechna."Úspešnosť online predaja je teraz asi 95-percentná. Ľudia, ktorí si chcú auto zaobstarať online, sú už väčšinou pre nákup rozhodnutí. Vedia, že pri kúpe neriskujú, navyše, na rozdiel od osobného dojednávania majú podľa zákona možnosť do dvoch týždňov vozidlo vrátiť. Je to teda úplne bezpečný variant nákupu, vrátane všetkých garancií a záruk," uviedol Stanislav Gálik, výkonný riaditeľ inovačné laboratória AuresLab, ktorá pre AURES Holdings riešenie online predaja pripravilo."Úspech online predaja nás inšpiroval k vytvoreniu nového projektu, ktorý pripravujeme na spustenie v západnej Európe. Pôjde o investíciu v sume niekoľko miliónov eur. Prvýkrát chceme vstúpiť na trhy mimo bývalej postkomunistickej krajiny strednej Európy. Detaily oznámime v priebehu niekoľkých týždňov," informuje Stanislav Gálik.Vlani sa v rámci celej skupiny AURES Holdings, ktorá pôsobí aj v Poľsku a Maďarsku, predalo 70 000 áut. Z toho 40 000 v Českej republike a 14 000 na Slovensku. Tento rok, pokiaľ to pandemická situácia dovolí, sa chce spoločnosť vrátiť minimálne na čísla z roku 2019, kedy zobchodovala takmer 90 000 vozidiel.Informačný servis