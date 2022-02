Spoločnosť DKV Mobility získala zlatú medailu EcoVadis za trvalú udržateľnosť

Na čo sa zameriava hodnotenie EcoVadis

DKV Euro Service patrí medzi top poskytovateľov služieb pre dopravcov a flotily

18.2.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť DKV Mobility, jeden z popredných európskych poskytovateľov služieb mobility, získala od EcoVadisEcoVadis je jedna z najrenomovanejších nezávislých organizácií pre hodnotenie udržateľnosti na svetea medzi päť percent najlepších z viac ako 85 000 spoločností, ktoré boli hodnotené globálnym poskytovateľom služieb hodnotenia udržateľnosti."Sme hrdí na to, že patríme medzi 5 percent spoločností, ktoré EcoVadis hodnotí najlepšie," hovorí Marc Erkens, vedúci oddelenia udržateľnosti, novej mobility a verejných záležitostí, a dodáva: "Snažíme sa zabezpečiť, aby udržateľnosť bola súčasťou všetkého, čo robíme - v našich riešeniach pre zákazníkov, v našich obchodných procesoch, vo vzťahoch so zamestnancami a v našich sociálnych aktivitách v rámci našich komunít. Zlaté hodnotenie od EcoVadis dokazuje, že sme na správnej ceste k dosiahnutiu nášho firemného cieľa: urýchliť transformáciu smerom k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility."Hodnotenie EcoVadis sa zameriava na štyri oblasti: životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika a udržateľné získavanie zdrojov. Metodika je založená na medzinárodných štandardoch udržateľnosti (Global Reporting Initiative, United Nations Global Impact, ISO 26000). Na hodnotenie udržateľnosti dohliada vedecký výbor zložený z odborníkov na trvalú udržateľnosť a dodávateľský reťazec.Spoločnosť EcoVadis bola založená v roku 2007 a je najväčším poskytovateľom hodnotenia udržateľnosti podnikov s globálnou sieťou viac ako 85 000 hodnotených spoločností z vyše 160 krajín a 200 odvetví.DKV Euro Service je jedným z popredných poskytovateľov služieb v oblastiach mobility pre dopravný a logistický priemysel. Už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 180 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY. Spoločnosť je zastúpená v 45 krajinách, zamestnáva viac ako 1 300 pracovníkov po celej Európe a v roku 2020 dosiahla obrat vo výške 9,3 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 5,1 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 213 000 zákazníkov. Tento rok bola karta DKV vyhlásená po sedemnásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet. Viac informácií na www.dkv-euroservice.com Informačný servis