Spoločnosť DODO rozviezla v roku 2023 viac ako 6 miliónov objednávok a zaznamenala doposiaľ najvyšší obrat

Spolupráca s NAY a expanzia do nových segmentov

Budúcnosť je v technológiách a umelej inteligencii

6.2.2024 (SITA.sk) -Spoločnosti DODO sa v roku 2023 podarilo aj napriek pokračujúcej napätej ekonomickej situácii a poklesu e-commerce prekonať čísla z predchádzajúceho roku. Dokázala navýšiť obrat o 20 % na 63,9 miliónov eur a odbavila viac ako 6 miliónov objednávok. Firme sa zároveň podarilo medziročne navýšiť hrubú maržu o 39 %, a to primárne vďaka ďalším pokrokom v efektívnom využívaní vozového parku, zahusteniu rozvozovej siete a optimalizácii prevádzkových procesov na nových trhoch. Na Slovensku zaznamenala spoločnosť DODO medziročný nárast obratu o 33 %.Počas najrušnejšieho dňa spoločnosť DODO rozviezla naprieč trhmi, na ktorých pôsobí, celkovo 29 075 objednávok. Denný ročný priemer sa pohyboval na úrovni 16 400 objednávok. O plynulý chod všetkých logistických procesov sa okrem viac ako 2 600 kuriérov staralo tiež 240 zamestnancov vo vývoji, prevádzke, obchode, financiách a na personálnom či marketingovom oddelení.O viac ako desiatku vzrástol medziročne aj počet miest na šiestich európskych trhoch, na ktorých pôsobí technologicko-logistická spoločnosť DODO, a to zo 76 na 88. V rámci týchto miest firma operovala v 14 rôznych segmentoch trhu od potravín cez elektroniku a drogériu až po liečivá. Najväčší medziročný nárast naprieč všetkými európskymi trhmi vykázal segment potravín, v ktorom sa spoločnosť DODO stala najvyužívanejším doručovateľom v celej Európe. Medzi klientov DODO patrí Tesco, Košík.cz, KFC, Billa, drogéria Rossmann, lekárne Dr. Max či Benu, ale aj športové reťazce Decathlon a Hervis, či reťazce so spotrebnou elektronikou Nay a Electro World.Spoločnosť DODO reagovala aj na neustále rastúci dopyt po rýchlom a presnom doručení v ten istý deň a v minulom roku ako prvá zaviedla same day delivery do ďalších nových segmentov. Na Slovensku spustila v spolupráci s predajcom spotrebnej elektroniky NAY dodávku elektrospotrebičov v deň ich objednania. Služba rýchleho doručenia veľkých spotrebičov, ako práčka, sušička či chladnička, zahŕňa aj vynesenie spotrebiča na poschodie, kde zákazník býva, základné zapojenie a odvoz starého zariadenia. V kľúčovom segmente doručovania potravín spolupracuje DODO na slovenskom trhu s Tescom. Na českom trhu rozšírila spoločnosť DODO spoluprácu so sieťou lekární Dr. Max, kde po veľkom úspechu v Prahe a Brne ponúka expresný rozvoz pre obyvateľov Ostravy a okolia. V celom Rakúsku a Nemecku sa spoločnosti podarilo nadviazať alebo posilniť spoluprácu so značkami ako Bringmeister, Lazy Heroes alebo Bookbot."Aj napriek tomu, že segment e-commerce aj vlani zápasil s celkovým poklesom, podarilo sa nám dosiahnuť signifikantný rast a ďalej pokračovať v expanzii na veľké západné trhy. Úspešne sme sa etablovali na nemeckom a rakúskom trhu a vybudovali silný manažment tím pre celý región DACH. Silný záver minulého roka naznačil, že by sme sa v e-commerce mohli tento rok dočkať opätovného rastu, ktorý, pevne tomu veríme, dokážeme v DODO využiť k ďalšiemu posilneniu našej pozície na trhu," opisuje, a dodáva: "Pre rok 2024 chystáme okrem iného ďalšie posilňovanie v segmente rozvozu potravín, kde budeme chcieť získavať naprieč trhmi silných partnerov, e-shopom ponúkneme štandardizovaný produkt v podobe doručenia v deň objednania a chceme ďalej rásť na trhoch, na ktorých pôsobíme."S pokračujúcim rastom a rozširovaním do nových segmentov sa DODO stále viac sústreďuje na technologické inovácie v oblasti automatizácie, umelej inteligencie a analýzy dát. Spoločnosť vlani predstavila hneď niekoľko technologických noviniek, ktoré majú za cieľ zvyšovať efektivitu a znižovať náklady na dopravu, a to s ohľadom na životné prostredie a komplikovanú dopravnú situáciu v meste."V DODO veríme, že technologické inovácie a využitie umelej inteligencie budú hrať v logistike poslednej míle zásadnú úlohu. Aj preto dlhodobo investujeme do vývoja a zdokonaľovania našej vlastnej logistickej platformy, ktorá analyzuje obrovské množstvo dát a na ich základe optimalizuje dôležité procesy a maximalizuje kapacitu vozového parku. Jednou z minuloročných noviniek je pokročilý AI Prediktor, ktorý dokáže s pomocou umelej inteligencie predpovedať objednávky na dva týždne dopredu s presnosťou na konkrétne hodiny. Ako prví sme v logistike poslednej míle zaviedli tiež dynamickú cenotvorbu, ktorá umožňuje optimalizovať cenu dopravy podľa aktuálneho celkového dopytu v danom časovom slote a lokalite. Vďaka tomu môžu obchodníci zvyšovať konverzie a obrat a pre zákazníkov sa zároveň stáva rýchle a presné doručenie dostupnejšie. Našou ambíciou je byť technologickými lídrami odvetvia a udávať trendy naprieč e-commerce," uzatváraOkrem rastu a úspešnej expanzie do nových segmentov získala spoločnosť DODO v roku 2023 niekoľko ocenení za svoje technologické riešenia. V rámci The Best of Czech and Slovak Logistics 2022/23 získala prvé miesto za AI Prediktor a tretie miesto za koncept zónovej logistiky. V prestížnej súťaži Impuls Logistika získala dve prvé miesta.Informačný servis