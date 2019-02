Spoločnosť ELTA Systems odmieta zavádzajúce vyhlásenia o nekompatibilite izraelských obranných systémov so štandardmi NATO

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 1. februára 2019 (WBN/PR) - NATO nevydalo smernicu o nevhodnosti pripojenia izraelských radarov do systému NATO. Po tom, ako český Národný bezpečnostný úrad vydal pozitívne stanovisko, zmluva s Českou republikou by mala byť podpísaná do polovice roku 2019.Zdroj z izraelskej spoločnosti ELTA Systems uviedol, že je potrebné opraviť mylné informácie publikované v článku TREND "Veľké armádne nákupy sa začínajú SNS rozpadať pod rukami" ( https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-4/velke-armadne-nakupy-sa-zacinaju-sns-rozpadat-pod-rukami.html ) uverejnenom 30. januára 2019. Izraelské radarové systémy sú kompatibilné s obrannými štandardmi NATO a boli krajinami NATO viackrát otestované v praxi.Podľa uvedeného článku visí nad účasťou Izraela v obstarávaní Ministerstva obrany SR na nákup nových 3D radarov otáznik, pretože Izrael nie je členom NATO a údajne výbor NATO ASAB (Air and Missile Defense Command and Control Security Accreditation Board) vydal minulý rok vyhlásenie, ktoré vylúčilo začlenenie radarov s pôvodom mimo členských štátov NATO do systému protivzdušnej obrany Aliancie. Navyše, ELTA údajne podobný problém rieši v Českej republike, kde sa nákup ôsmich mobilných radarov typu MADR zastavil tesne pred podpisom zmluvy.Zdroj blízky ELTA Systems zdôraznil, že NATO nevydalo smernicu o zákaze pripojenia radaru ELM-2084 MMR do systému NATO, ale iba o tom, že takéto záležitosti, ktoré sú bežné vo viacerých členských štátoch, si vyžadujú primerané postupy, tak ako sa to deje v každom taktomto prípade. To bolo potvrdené aj vo vysvetľujúcom stanovisku, ktoré NATO vydalo 30. júla 2018 v poprednom obrannom týždenníkuJane’s. V ňom jasne uviedlo, že ELM-2084 môže byť integrovaný do systému protivzdušnej obrany NATO, pokiaľ sú splnené určité podmienky na interoperabilitu a bezpečnosť. "Viacero spojencov prevádzkuje protivzdušnú obrannú techniku, ktorá bola vyrobená mimo NATO," uviedol pre Jane’s predstaviteľ NATO. "Čo je pre NATO dôležité je to, že technika spojencov je interoperabilná, bezpečná pri prevádzke a bezpečná na použitie v rámci NATO."Čo sa týka verejnej súťaže v Českej republike, NATO potvrdilo preJane‘s, že výbor ASAB "rokoval s českými orgánmi o plánovanom zakúpení radarového systému vyrobeného v Izraeli a identifikoval ako prvý krok aplikovateľné bezpečnostné politiky, predpisy a procesy NATO. NATO má prísne bezpečnostné požiadavky, ktoré je potrebné splniť predtým, než môže byť akýkoľvek systém - bez ohľadu na to, kde bol vyrobený - pripojený do systému NATO. Komunikačná a informačná agentúra NATO bude naďalej spolupracovať s českými orgánmi na možnej integrácii tohto systému do sietí NATO." Vzhľadom na to, že český Národný bezpečnostný úrad je presvedčený, že radary môžu byť úspešne integrované do siete NATO, obstarávanie ELM-2084 MMR radarov pokračuje úspešne a plánuje sa podpísať do polovice roka 2019.Spoločnosť ELTA poskytla radary s konektivitou vhodnou pre NATO pre viacero projektov v minulosti, ako napríklad špeciálne lietadloConformal Airborne Early Warning (CAEW), ktoré je úspešne spojené so systémom velenia a riadenia NATO v Taliansku, či izraelské radarové systémy ELM-2084 MMR, ktoré vykonávajú úlohy leteckého dozoru a protivzdušnej obrany a sú prepojené so systémami USA a používané aj v Kanade. Ako dôkaz uznania pokrokových technologických spôsobilostí Izraela bola tento rok podpísaná dohoda medzi Izraelom a Agentúrou NATO pre Podporu (NSPA - Nato Support Agency), aby sa izraelské spoločnosti mohli zúčastňovať na tendroch vydaných NATO.S cieľom prispôsobiť produkty zákazníkom NATO a národným požiadavkám ELTA pracuje v úzkej spolupráci s miestnymi partnermi, ktorí majú príslušnú NATO klasifikáciu. ELTA bude aj naďalej úzko spolupracovať so zákazníkmi a partnermi a poskytovať najlepšie a najpokročilejšie obranné systémy v súlade so všetkými platnými národnými normami a normami NATO.ELTA Systems Ltd., dcérska spoločnosť štátnej firmy Israel Aerospace Industries, je jednou z popredných izraelských spoločností v sektore obrannej elektrotechniky a svetovým lídrom v oblasti ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), včasného varovania a riadenia, vnútornej bezpečnosti, obrany, palebnej kontroly, kybernetickej obrany a spravodajstva.