Spoločnosť Eset sa ohradila voči zaťahovaniu do politického boja

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) - Spoločnosť Eset sa v stanovisku ohradila voči zaťahovaniu do politického boja a "zneužívaniu svojho mena v dezinformáciách a konšpiráciách v slovenskej politike". Reagovala tak na vyjadrenie predsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS), podľa ktorého je nebezpečné, že Eset financuje politických kandidátov, pretože má ako IT firma informácie o návykoch spotrebiteľov.napísala spoločnosť vo svojom stanovisku. Dodala tiež, že účtovníctvo spoločnosti je auditované.konštatovala.Eset priznal, že jeho majitelia okrem verejnoprospešných aktivít ojedinele podporujú aj kandidátov do verejných funkcií.informovala spoločnosť s tým, že zmluva o investícii do denníka nedovoľuje ani jednému z investorov zasahovať do jeho obsahu.Danko v povolebnej relácii TA3 V politike povedal, že politika podľa neho už nie je len o súťaži politických strán v regiónoch, ale aj o ich financovaní.povedal šéf SNS na margo finančnej podpory, ktorú Miroslav Trnka z Esetu poskytol Matúšovi Vallovi. Ten vo voľbách zvíťazil v boji o post bratislavského primátora.