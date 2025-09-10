|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 10.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oleg
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Spoločnosť EY Slovensko vyhlásila jubilejný 20. ročník súťaže EY Podnikateľ roka 2025
Tagy: EY Podnikateľ roka PR Súťaž
Spoločnosť EY otvára 20.ročník prestížnej súťaže EY Podnikateľ roka, ktorá oceňuje výnimočné podnikateľské úspechy na Slovensku s cieľom inšpirovať budúce generácie podnikateľov. Víťaz ...
Zdieľať
10.9.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť EY otvára 20.ročník prestížnej súťaže EY Podnikateľ roka, ktorá oceňuje výnimočné podnikateľské úspechy na Slovensku s cieľom inšpirovať budúce generácie podnikateľov. Víťaz súťaže z radov úspešných podnikateľov a podnikateliek bude v máji 2026 reprezentovať Slovensko na svetovom finále súťaže v Monte Carle.
Súťaž EY Podnikateľ roka patrí medzi najprestížnejšie podujatia svojho druhu na svete a pravidelne prebieha v 60 krajinách na šiestich kontinentoch. Na Slovensku sa koná od roku 2006 a jej hlavným cieľom je predstaviť verejnosti výnimočné podnikateľské príbehy, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre mladých a začínajúcich podnikateľov. Prihlášku do súťaže je možné odoslať do 30.novembra 2025, pričom nominovaný môže byť podnikateľ – fyzická osoba, vlastník alebo spoluvlastník spoločnosti, ktorý má rozhodujúci vplyv na jej riadenie a ktorý aktívne pôsobí v jej vedení. Nominovať podnikateľa do súťaže môže ktokoľvek, vrátane kolegov, zákazníkov, zamestnancov alebo príbuzných. Nominácie možno podávať online cez oficiálne webové stránky na eypodnikatelroka.sk alebo prostredníctvom emailu na eypodnikatelroka@sk.ey.com.
"Súťaž EY Podnikateľ roka má za cieľ oceniť a vyzdvihnúť výsledky slovenských podnikateľov, priblížiť ich inšpiratívne príbehy širšej verejnosti a motivovať ľudí, ktorí uvažujú o vlastnom biznise," uvádza Marián Bíž, vedúci partner EY na Slovensku. "Chcel by som povzbudiť všetkých, ktorí vybudovali úspešné spoločnosti alebo rozbiehajú úspešný biznis, aby sa prihlásili do súťaže. Rovnako vyzývam verejnosť – nominujte podnikateľa, ktorého si vážite, aby mal možnosť podeliť sa o svoj príbeh a inšpirovať ďalších. Zároveň inšpiráciou môže byť ako sa podnikatelia vysporiadali s náročným ekonomickým prostredím, čiže slabšie finančné výsledky oproti predchádzajúcim rokom nie sú dôvodom na "odloženie" nominácie." dodáva.
Ocenenie EY Podnikateľ roka 2024 si prevzal Artur Gevorkyan, zakladateľ spoločnosti GEVORKYAN, ktorá patrí k najinovatívnejším v práškovej metalurgii.
"Stať sa EY Podnikateľ roka 2024 bolo veľkou cťou pre mňa osobne a zároveň uznaním práce celého tímu GEVORKYAN, ktorý už takmer tri desaťročia posúva hranice inovácií v oblasti práškovej metalurgie v celosvetovom meradle. Organizátorom súťaže patrí moja vďaka a uznanie za to, že vytvárajú výnimočný priestor na zviditeľnenie príbehov podnikateľov, ktorí si svoj úspech odmakali a inšpirujú tak novú generáciu lídrov, aby mysleli vo veľkom. V podnikaní totiž neexistujú hotové riešenia, neustále ich musíme hľadať, skúšať a pretavovať do praxe, aby sme dokázali rásť a posúvať sa ďalej." povedal o súťaži Artur Gevorkyan, predseda poroty a držiteľ titulu EY Podnikateľ roka 2024.
V celosvetovom finále EY Podnikateľ roka 2025 zvíťazila Stina Ehrensvärd, spoluzakladateľka spoločnosti Yubico zo Švédska. V roku 2007 spoluzaložila spoločnosť Yubico s cieľom zabezpečiť bezpečnejší internet pre všetkých. Už o rok neskôr firma uviedla na trh prvý YubiKey – fyzický bezpečnostný kľúč pre viacfaktorovú autentifikáciu (MFA). Počas nasledujúcich piatich rokov zásadne zmenili svet kybernetickej bezpečnosti tým, že si ich riešenia osvojili tri z najväčších technologických firiem v Silicon Valley. Odvtedy Stina rozšírila Yubico tak, že dnes chráni 19 z 20 najväčších internetových spoločností na svete a od roku 2020 dosahuje ročný priemerný rast (CAGR) na úrovni 40 %.
"Dvadsiaty ročník súťaže EY Podnikateľ roka ukazuje, že na Slovensku existuje silná komunita podnikateľov, ktorí posúvajú hranice svojimi nápadmi, odhodlaním a poctivou prácou. Vážime si a zároveň sa tešíme, že Slovenská sporiteľňa je partnerom v ich biznis príbehoch. Oceňujeme ich schopnosť prinášať inovácie, vytvárať pracovné príležitosti a formovať moderné Slovensko. Ich príbehy dokazujú, že podnikanie je neoddeliteľnou súčasťou našej ekonomiky a budúcnosti," vraví Marek Sásik, poradca predstavenstva Slovenskej sporiteľne, exkluzívny partner súťaže.
Súťaží sa v kategóriách EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky, EY Technologický podnikateľ roka a EY Začínajúci podnikateľ roka. O titul EY Začínajúci podnikateľ roka sa môže uchádzať každý účastník súťaže, ktorý podniká minimálne 2 roky a nie viac ako 5 rokov. Meno držiteľa titulu EY Podnikateľ roka 2025 bude spolu s víťazmi v ďalších kategóriách vyhlásené v marci 2026.
Víťaza súťaže vyberá nezávislá porota, ktorá pozostáva predovšetkým z predchádzajúcich víťazov súťaže a je zameraná nielen na podnikateľský úspech a finančné výsledky firmy, ale aj na osobnosť , jeho čestnosť, stratégiu a prínos pre spoločnosť.
Artur Gevorkyan, predseda poroty, GEVORKYAN, EY Podnikateľ roka 2024
Dalibor Cicman, GymBeam, EY Podnikateľ roka 2023
Juraj Fehervari, Be Lenka, EY Podnikateľ roka 2022
Branislav Cvik, Banskobystrický pivovar a.s., EY Podnikateľ roka 2021
Michal Meško, Martinus s.r.o., EY Podnikateľ roka 2020
Juraj Habovštiak, MTS, spol. s r.o., EY Podnikateľ roka 2019
Šimon Šicko, Pixel Federation, s.r.o., EY Podnikateľ roka 2018
Michal Weis, IBL Software Engineering, spol. s r.o., EY Podnikateľ roka 2017
Jozef Klein, Asseco Central Europe, a.s., EY Podnikateľ roka 2016
Patrick Hessel, c2i s.r.o, EY Podnikateľ roka 2015
Eva Stejskalová, MicroStep, EY Podnikateľ roka 2014
Ľuboš Fellner, BUBO Travel agency, EY Podnikateľ roka 2011
Tomáš Bel, ExiSport, EY Podnikateľ roka 2010
Peter Zálešák, NAY, EY Podnikateľ roka 2008
Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO
Exkluzívnym partnerom súťaže je Slovenská sporiteľňa, generálnymi partnermi sú spoločnosti Mastercard a spoločnosť Reinoo a automobilovým partnerom súťaže je BMW. Mediálnymi partnermi sú denník SME, týždenník Trend, mesačník Forbes, podcast Money Talk Milan Dubec a portál startitup.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť EY Slovensko vyhlásila jubilejný 20. ročník súťaže EY Podnikateľ roka 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.
Súťaž EY Podnikateľ roka patrí medzi najprestížnejšie podujatia svojho druhu na svete a pravidelne prebieha v 60 krajinách na šiestich kontinentoch. Na Slovensku sa koná od roku 2006 a jej hlavným cieľom je predstaviť verejnosti výnimočné podnikateľské príbehy, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia pre mladých a začínajúcich podnikateľov. Prihlášku do súťaže je možné odoslať do 30.novembra 2025, pričom nominovaný môže byť podnikateľ – fyzická osoba, vlastník alebo spoluvlastník spoločnosti, ktorý má rozhodujúci vplyv na jej riadenie a ktorý aktívne pôsobí v jej vedení. Nominovať podnikateľa do súťaže môže ktokoľvek, vrátane kolegov, zákazníkov, zamestnancov alebo príbuzných. Nominácie možno podávať online cez oficiálne webové stránky na eypodnikatelroka.sk alebo prostredníctvom emailu na eypodnikatelroka@sk.ey.com.
"Súťaž EY Podnikateľ roka má za cieľ oceniť a vyzdvihnúť výsledky slovenských podnikateľov, priblížiť ich inšpiratívne príbehy širšej verejnosti a motivovať ľudí, ktorí uvažujú o vlastnom biznise," uvádza Marián Bíž, vedúci partner EY na Slovensku. "Chcel by som povzbudiť všetkých, ktorí vybudovali úspešné spoločnosti alebo rozbiehajú úspešný biznis, aby sa prihlásili do súťaže. Rovnako vyzývam verejnosť – nominujte podnikateľa, ktorého si vážite, aby mal možnosť podeliť sa o svoj príbeh a inšpirovať ďalších. Zároveň inšpiráciou môže byť ako sa podnikatelia vysporiadali s náročným ekonomickým prostredím, čiže slabšie finančné výsledky oproti predchádzajúcim rokom nie sú dôvodom na "odloženie" nominácie." dodáva.
Ocenenie EY Podnikateľ roka 2024 si prevzal Artur Gevorkyan, zakladateľ spoločnosti GEVORKYAN, ktorá patrí k najinovatívnejším v práškovej metalurgii.
"Stať sa EY Podnikateľ roka 2024 bolo veľkou cťou pre mňa osobne a zároveň uznaním práce celého tímu GEVORKYAN, ktorý už takmer tri desaťročia posúva hranice inovácií v oblasti práškovej metalurgie v celosvetovom meradle. Organizátorom súťaže patrí moja vďaka a uznanie za to, že vytvárajú výnimočný priestor na zviditeľnenie príbehov podnikateľov, ktorí si svoj úspech odmakali a inšpirujú tak novú generáciu lídrov, aby mysleli vo veľkom. V podnikaní totiž neexistujú hotové riešenia, neustále ich musíme hľadať, skúšať a pretavovať do praxe, aby sme dokázali rásť a posúvať sa ďalej." povedal o súťaži Artur Gevorkyan, predseda poroty a držiteľ titulu EY Podnikateľ roka 2024.
V celosvetovom finále EY Podnikateľ roka 2025 zvíťazila Stina Ehrensvärd, spoluzakladateľka spoločnosti Yubico zo Švédska. V roku 2007 spoluzaložila spoločnosť Yubico s cieľom zabezpečiť bezpečnejší internet pre všetkých. Už o rok neskôr firma uviedla na trh prvý YubiKey – fyzický bezpečnostný kľúč pre viacfaktorovú autentifikáciu (MFA). Počas nasledujúcich piatich rokov zásadne zmenili svet kybernetickej bezpečnosti tým, že si ich riešenia osvojili tri z najväčších technologických firiem v Silicon Valley. Odvtedy Stina rozšírila Yubico tak, že dnes chráni 19 z 20 najväčších internetových spoločností na svete a od roku 2020 dosahuje ročný priemerný rast (CAGR) na úrovni 40 %.
"Dvadsiaty ročník súťaže EY Podnikateľ roka ukazuje, že na Slovensku existuje silná komunita podnikateľov, ktorí posúvajú hranice svojimi nápadmi, odhodlaním a poctivou prácou. Vážime si a zároveň sa tešíme, že Slovenská sporiteľňa je partnerom v ich biznis príbehoch. Oceňujeme ich schopnosť prinášať inovácie, vytvárať pracovné príležitosti a formovať moderné Slovensko. Ich príbehy dokazujú, že podnikanie je neoddeliteľnou súčasťou našej ekonomiky a budúcnosti," vraví Marek Sásik, poradca predstavenstva Slovenskej sporiteľne, exkluzívny partner súťaže.
Súťažné kategórie
Súťaží sa v kategóriách EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky, EY Technologický podnikateľ roka a EY Začínajúci podnikateľ roka. O titul EY Začínajúci podnikateľ roka sa môže uchádzať každý účastník súťaže, ktorý podniká minimálne 2 roky a nie viac ako 5 rokov. Meno držiteľa titulu EY Podnikateľ roka 2025 bude spolu s víťazmi v ďalších kategóriách vyhlásené v marci 2026.
Víťaza súťaže vyberá nezávislá porota, ktorá pozostáva predovšetkým z predchádzajúcich víťazov súťaže a je zameraná nielen na podnikateľský úspech a finančné výsledky firmy, ale aj na osobnosť , jeho čestnosť, stratégiu a prínos pre spoločnosť.
Porota súťaže EY Podnikateľ roka 2025:
Artur Gevorkyan, predseda poroty, GEVORKYAN, EY Podnikateľ roka 2024
Dalibor Cicman, GymBeam, EY Podnikateľ roka 2023
Juraj Fehervari, Be Lenka, EY Podnikateľ roka 2022
Branislav Cvik, Banskobystrický pivovar a.s., EY Podnikateľ roka 2021
Michal Meško, Martinus s.r.o., EY Podnikateľ roka 2020
Juraj Habovštiak, MTS, spol. s r.o., EY Podnikateľ roka 2019
Šimon Šicko, Pixel Federation, s.r.o., EY Podnikateľ roka 2018
Michal Weis, IBL Software Engineering, spol. s r.o., EY Podnikateľ roka 2017
Jozef Klein, Asseco Central Europe, a.s., EY Podnikateľ roka 2016
Patrick Hessel, c2i s.r.o, EY Podnikateľ roka 2015
Eva Stejskalová, MicroStep, EY Podnikateľ roka 2014
Ľuboš Fellner, BUBO Travel agency, EY Podnikateľ roka 2011
Tomáš Bel, ExiSport, EY Podnikateľ roka 2010
Peter Zálešák, NAY, EY Podnikateľ roka 2008
Róbert Šimončič, generálny riaditeľ SARIO
Partneri súťaže EY Podnikateľ roka 2025
Exkluzívnym partnerom súťaže je Slovenská sporiteľňa, generálnymi partnermi sú spoločnosti Mastercard a spoločnosť Reinoo a automobilovým partnerom súťaže je BMW. Mediálnymi partnermi sú denník SME, týždenník Trend, mesačník Forbes, podcast Money Talk Milan Dubec a portál startitup.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Spoločnosť EY Slovensko vyhlásila jubilejný 20. ročník súťaže EY Podnikateľ roka 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: EY Podnikateľ roka PR Súťaž
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Spoločnosť HSF System SK získala kľúčový certifikát. Patrí medzi prvých dvadsať firiem na Slovensku s oprávnením pre vyhradené stavby
Spoločnosť HSF System SK získala kľúčový certifikát. Patrí medzi prvých dvadsať firiem na Slovensku s oprávnením pre vyhradené stavby
<< predchádzajúci článok
Smer-SD by bol podľa prieskumu najväčším skokanom, voľby by však nevyhral
Smer-SD by bol podľa prieskumu najväčším skokanom, voľby by však nevyhral