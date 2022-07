Spoločnosť FM Logistic zverejnila ročné výsledky s nárastom tržieb vďaka silnej aktivite v oblasti omnichannel a mestskej logistiky

Vykázané tržby vo výške 1,518 miliónov eur; 10,7 % nárast pri konštantných výmenných kurzoch



EBIT vo výške 31,5 miliónov eur



Nové zmluvy v hodnote 262 miliónov eur, z toho 60 % v oblasti omnichannel



Vývoj spoločnosti FM Logistic v strednej Európe

Rastúci dopyt po multikanálových riešeniach a mestskej logistike

Stále udržateľnejšie a odolnejšie dodávateľské reťazce



Redukcia plastov: Spoločnosť FM Logistic podporuje v Brazílii spoločnosť Henkel v znižovaní CO2 emisií vďaka dodávkam elektrickými vozidlami priamo zo svojho závodu vybaveného solárnymi panelmi. Spoločnosť Kraft nahradila plasty v obaloch. Výsledkom je o 94 % menej plastov a 30 % -né zníženie prevádzkových nákladov.

Stanice na výrobu ekologického vodíka : FM Logistic nainštalovala vo svojom logistickom areáli na predmestí Madridu stanicu na výrobu ekologického vodíka, ktorá využíva solárnu energiu. Potrebná elektrická energia pochádza z fotovoltaických panelov na streche budovy. Stanica, ktorú vyvinula spoločnosť H2B2, dokáže vyrobiť až 45 kg zeleného vodíka týždenne.

Správa o dynamickom vplyve: Spoločnosť FM Logistic vyvinula v spolupráci s poradenskou firmou EY nástroj na monitorovanie sociálnych a environmentálnych vplyvov svojich činností. Meraním pozitívnych a negatívnych účinkov svojej aktivity chce spoločnosť poskytnúť svojim zákazníkom, zamestnancom a partnerom jasné informácie, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní.



Prognózy na roky 2022/2023

15.7.2022 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť FM Logistic zverejnila svoje finančné výsledky za rok končiaci 31. marca 2022. Kompletné auditované výsledky sú k dispozícii vo výročnej správe firmy. Spoločnosť FM Logistic dosiahla vo fiškálnom roku 2021-2022 tržby vo výške 1, 518 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 10,7 % (pri konštantných výmenných kurzoch) v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Tento rast bol spôsobený silnou dynamikou multikanálového predaja a zvýšeným záujmom o e-commerce aktivity v novopodpísaných zmluvách.Zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBIT) dosiahol 31,5 milióna eur. Rok 2021-22 sa niesol v znamení veľkých investícií na podporu komplexných start -up projektov a automatizácie, ktorých prínosy sa budú merať dlhodobo."Napriek hospodárskym vzostupom a pádom a napätiu v globálnych dodávateľských reťazcoch spoločnosť FM Logistic opäť preukázala svoju silu a odolnosť. Porovnateľné výnosy vzrástli o 10,7 % a podpísali sme nové zmluvy spolu v hodnote 262 miliónov eur, z ktorých je 60 % z oblasti omnichannel. Chcel by som osobitne vyzdvihnúť neuveriteľnú odolnosť našich tímov, ktoré napriek viacerým lock-downom preukázali neochvejné odhodlanie dokončiť aj tie najzložitejšie projekty pre našich klientov. A napokon, rok 2021 sa niesol v znamení realizácie našej stratégie s názvom Powering 2030, ktorá je zameraná na podporu udržateľného multikanálového dodávateľského reťazca nielen pre našich zákazníkov, ale aj spolu s nimi. Otázka klímy sa týka každého a my chceme patriť medzi tých, ktorí podniknú reálne kroky," povedal Jean-Christophe Machet, riaditeľ spoločnosti FM Logistic.Tržby spoločnosti v stredoeurópskom regióne (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko) rástli podobne ako na celosvetovej úrovni, t. j. o 10,6 %.Obchodný rast bol zabezpečený najmä zvýšeným záujmom o služby e-commerce. Počet objednávok zrealizovaných poskytovateľom v tomto sektore medziročne vzrástol približne o 30 %. Je to výsledok spolupráce s novými klientami, ako napr. Yves Rocher, Maxi Zoo v Poľsku a predĺženia zmlúv už s existujúcimi zákazníkmi, ako napr. s babymarkt.de a Bauhaus v Českej republike. Celkový obrat zo všetkých novopodpísaných zmlúv a pre všetky produkty poskytovateľa (zmluvná logistika, omnichannel, doprava, co-packing) dosiahol 62 miliónov eur. Začiatok niektorých aktivít je však naplánovaný až vo fiškálnom roku 2022/23.V dôsledku rýchleho rastu sa zvýšil aj počet prevádzok, ktoré spoločnosť FM Logistic v regióne prevádzkuje. V minulom roku pribudli tri: v meste Lędziny situovanom v poľskom Sliezsku, táto prevádzka poskytuje služby pre veľkého maloobchodného zákazníka; v meste Wiskitki nachádzajúceho sa medzi mestami Łódź a Varšava, kde je umiestnený vlastný sklad spoločnosti, v ktorom sa vo februári tohto roku spustila logistická prevádzka a zároveň sa začala výstavba ďalšieho modulu; a v meste Głogów v Dolnom Sliezsku, investícia realizovaná spoločnosťou Panattoni. Dokončené bolo aj rozšírenie skladu FM Logistic v Błoniach pri Varšave, ktorý má teraz rozlohu 85 000 m2 a je najväčším distribučným centrom pre farmaceutický priemysel v strednej Európe. Logistická platforma v meste Będzin bola tiež rozšírená o 11 000 m2 a v Českej republike sa skladová plocha závodu v Lovosiciach dokonca až zdvojnásobila. Celkovo tak spoločnosť FM Logistic v strednej Európe získala k dispozícii dodatočných 200 000 m2 skladových priestorov.Suma 262 miliónov eur v nových zákazkách získaných v rokoch 2021/2022 svedčí o dynamike rastu v Európe a Ázii, najmä u medzinárodných zákazníkov v sektore FMCG.Maxi Zoo, obchodný reťazec s chovateľskými potrebami, poveril spoločnosť FM Logistic zásobovaním svojich 263 francúzskych predajní a prípravou a zasielaním objednávok v oblasti e-commerce s cieľom podporiť svoj silný rast. Prevádzka v meste Savigny-sur-Clairis (Francúzsko) s rozlohou 57 000 m2 spravuje skladové zásoby 15 000 tovarov a ročne vybaví takmer 5 miliónov objednávok vrátane 1,2 milióna objednávok zrealizovaných jednotlivcami prostredníctvom webstránky. FM Logistic spravuje od decembra 2021 aj online objednávky nemeckých a poľských zákazníkov spoločnosti Maxi Zoo, pričom objem objednávok by mal do roku 2022 dosiahnuť 3 milióny. Na túto činnosť bude čoskoro vyčlenený nový sklad s rozlohou 35 000 m2 v poľskom Głogowe.Rozmach dodávok do domácností však sprevádza zvýšené znečistenie, dopravné zápchy a nedostatok lokálneho skladového priestoru. Zvýšil sa dopyt po mestských logistických riešeniach a Španielsko je na jeho čele:Spoločnosť CITYlogin, ktorá riadi podnikanie v oblasti mestskej logistiky v Španielsku, zdvojnásobila v roku 2021 svoj obrat a prekročila hranicu 600 zamestnancov. Otvorila kancelárie v troch nových mestách: Barcelona, Huelva a Badajoz, čím sa ich celkový počet zvýšil na 13. Jej vozový park sa rozrastá, má viac ako 370 vozidiel, z ktorých 120 má alternatívne motory. Logistické centrum pod námestím Plaza Mayor je stávkou uzavretou s madridským dopravným úradom (EMT). Spoločnosť CITYlogin v mene e-commerce giganta distribuuje od októbra 2021 zásielky z priestoru s rozlohou 200 m2 nachádzajúce sa v podzemnom parkovisku na jednom známom námestí. V súlade s ambíciami definovanými v strategickom pláne Powering 2030 spoločnosť FM Logistic pokračuje v rozvoji udržateľnejších dodávateľských reťazcov. Medzi najvýznamnejšie úspechy tohto roka patrí:"Je to ďalší krok smerom k udržateľnejšej logistike a hmatateľná ilustrácia našej túžby vytvárať pozitívne zmeny pre našich zamestnancov, zákazníkov a spoločnosť," dodal Jean-Christophe Machet.Geopolitické a hospodárske napätie, ako aj inflácia budú mať vplyv na prevádzkové príjmy a výnosy. Obchodný model FM Logistic spolu so silnou obchodnou dynamikou a posilnenou kontrolou nákladov však umožní skupine zmierniť tento vplyv a zachovať plán naplánovaný v rámci stratégie Powering 2030.